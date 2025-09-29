Het (voorlopige?) einde voor deze geweldige lolmachine is in zicht

Binnenkort stopt de productie. Of toch niet?

Het is een vreemd volkje, die Japanners. In de goede zin van het woord ”vreemd” dan. Dankzij de Japanse cultuur hebben we ook hier in Nederland mogen meegenieten van toffe auto’s als de Supra A80, Nissan GT-R’s en ga zo maar door. Maar ook voor mensen met een kleinere portemonnee bouwen de Japanners onwijs leuke auto’s.

Mogelijk het beste voorbeeld hiervan is de Daihatsu Copen. De sportieve tweezits kei-car kwam in 2002 op de markt en had maar een doel: lol ontwikkelen. Zo’n beetje alles is klein in de Copen. De motor is een 68 pk sterke 660 cc viercilinder en het gewicht is maar 800 kilo. Later kwam er ook een EU-spec met het stuur aan de linkerkant en een 1.3-motor.

Helaas vertrok de eerste generatie in 2009 uit Nederland. Vier jaar later werd de gehele Copen-verkoop in Europa gestopt en ging Daihatsu zich weer richten op de thuismarkt. Daar is de Copen nog steeds te koop, al komt daar binnenkort verandering in.

Einde van de Daihatsu Copen

Er is de afgelopen jaren weinig bijzonder nieuws te melden rondom de Copen. Toyota bouwde er een heel dik uitgevoerde GR Sport van en er kwam een speedster-concept, maar daar houdt het wel bij op. Het laatste nieuws is ook weer het benoemen waard: Daihatsu kondigt het einde van de Copen aan.

Daihatsu heeft een speciale Japanse website voor het einde van de Copen. In een emotionele speech heeft het merk het over het stopzetten van de huidige Copen-modellijn. De laatste exemplaren zouden aan het einde van augustus 2026 uit de fabriek komen rollen.

De Copen is zo belangrijk voor Daihatsu dat het model een eigen uitvaart krijgt. Er komt een evenement aan waar ”mensen die van de Copen houden met elkaar verbonden worden”. Daihatsu hoopt ergens begin 2026 afscheid te nemen van de Copen middels deze bijeenkomst.

Toch geen einde?

Er zijn een aantal indicaties die erop wijzen dat de Copen nog niet met pensioen gaat. Op de website wordt duidelijk benoemd dat de huidige modellijn wordt gestopt. Toch is er geen garantie voor een nieuwe generatie. ”Momenteel zijn wij bezig met diverse voorbereidingen en overwegingen. Ook al is het huidige model verleden tijd, de uitdaging blijft bestaan”, schrijft Daihatsu.

De wil is er dus wel, nu de klanten nog. Daar zou de EU goed bij kunnen helpen. De Copen is in eerste instantie gebouwd om te voldoen aan de Kei Car-eisen in Japan. Nu wil het toeval dat de Europese Unie flirt met het idee om de miniautootjes hier ook interessant maken. Er is een voorstel op tafel gelegd om goedkope Kei Cars subsidie of belastingvoordeel te geven als ze binnen een bepaalde grootte of prijsklasse vallen aan de onderkant van de markt.

Zo’n regeling zou perfect zijn voor de Copen. Tevens zou een nieuwe Copen het verouderde Nederlandse straatbeeld flink opfleuren. Oftewel; laat die Kei Car-regeling maar komen!