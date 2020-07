De leukste offroader is nu extreem gestoord

Een oude bekende laat zichzelf zien en hij is een betere offroader dan ooit tevoren.

De Britse automerken werken volgens een paar verschillende insteken. Je hebt de supercarbouwers, zoals McLaren en Aston Martin, de luxeauto-bouwers zoals Rolls-Royce en Bentley en de categorie waar ze misschien wel het beste in zijn: compacte sportwagens. Lotus, BAC, Zenos, Caterham, Ariel en vele anderen weten hoge ogen te scoren door simpele motoren in een vederlichte auto te leggen.

Ariel Nomad

Ariel probeerde eens iets anders. Naast de Atom kwam het merk in 2014 ineens op de proppen met de Nomad. De insteek (lichtgewicht, simpele motor) is hetzelfde, het doel is anders. De Ariel Nomad is een offroader. Een hele leuke offroader, dat mag gezegd worden.

De motor is een 2.4 liter groot blok van Honda, die uit een oudere generatie Civic. Goed voor meer dan 200 pk op 700 kg. De Nomad Supercharged wist door middel van een compressor nog eens 290 pk uit die motor te halen. Kortom: het wil wel vooruit, die offroader van Ariel.

Nomad R

Om nog een schepje erbovenop te doen komt Ariel nu met de Nomad R. Deze zeer exclusieve versie van het standaardrecept moet de beste versie tot nu toe worden.







Qua cijfers lukt dat aardig. De motor is nu een iets ander Civic-blok, dit keer uit een wat oudere Type R. Wederom schroeft Ariel er een dikke supercharger op. De R levert 335 pk en 330 Nm koppel. Omdat het nog steeds niks weegt, schiet hij naar 100 in 2,9 seconden. Het apparaat is achterwielaangedreven.

Personalisatie

Ook al zou Ariel een Individual/Ad Personam/Tailor Made/MSO-achtig personalisatieprogramma hebben, dan nog is er niet zo veel aan de auto wat eventueel een mooie drielaags metallic lakkleur kan krijgen. Bovendien zit dat de simpele en doeltreffende aard van de auto dwars. Toch kun je het één en ander personaliseren aan de Ariel Nomad R. Bijvoorbeeld adaptieve dempers van Bilstein, speciale lichtgewicht kuipstoelen, dat soort spul. Ook een Limited-Slip Differential is leverbaar.

Wees er snel bij

Mocht jij nou de klant zijn die Ariel in hun achterhoofd heeft voor de Nomad R, grijp snel je kans. Er komen maar vijf exemplaren van de leuke offroader en naar verluidt zijn drie daarvan al uitverkocht. Ariel zet de Nomad R te boek voor 64.500 pond in het VK.