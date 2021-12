Lancia Delta Safarista is extreem gaaf (en extreem duur)

De Lancia Delta Safarista is een snoepje, maar wel een heel duur snoepje.

Het roemruchte merk Lancia is inmiddels gereduceerd tot één enkel stadsautootje dat alleen in Italië verkocht wordt. Toch is er weer toekomstperspectief onder de vlag van Stellantis. Er komen weer nieuwe modellen. Sterker nog: er komt weer een nieuwe Lancia Delta.

Het is alleen de vraag of liefhebbers van de originele Delta enthousiast zullen worden van deze nieuwe Delta. Waarschijnlijk niet, want de auto wordt volledig elektrisch. En als het een beetje tegenzit wordt het nog een cross-over ook.

Bij Automobili Amos wachten ze niet af waar Lancia mee op de proppen komt. Zij bouwen namelijk gewoon zelf een moderne Lancia Delta. En het is zowaar een cross-over. Deze Delta is namelijk niet alleen gemoderniseerd, maar ook opgehoogd. Het resultaat is de Lancia Delta ‘Safarista’.

De Safarista is een vervolg op de ‘Futurista’, een eerdere creatie van het Italiaanse Automobili Amos. De Safarista is feitelijk de Safari-uitvoering van deze auto. Vandaar ook de naam.

De Safarista is een restomod, dus er wordt een originele Lancia Delta als uitgangspunt genomen. Om precies te zijn een Delta Integrale 16V. Deze wordt vervolgens zeer grondig onder handen genomen. Er is bijvoorbeeld een driedeurs auto van gemaakt, terwijl de Integrale er alleen als vijfdeurs was. Ook zijn er nieuwe voor- en achterbumpers, nieuwe voorschermen en een nieuwe achtervleugel. Er blijft dus weinig van de originele carrosserie over.

Van het interieur is al helemaal weinig overgebleven. We zien nu twee kuipstoelen met vijfpuntgordels, een rolkooi en een brandblusser. De Lancia Delta Safarista is dus uitgerust als een raszuivere raceauto.

Daar zijn ook de onderhuidse aanpassingen op gericht. De Lancia Delta is voorzien van een verstevigd chassis, een motorsport versnellingsbak en een verstelbaar motorsport onderstel. De motor zelf heeft ook een upgrade gekregen en is daarnaast voorzien van een nieuwe koelsysteem. Specificaties noemt Automobili Amos helaas niet. De auto is ook nog niet klaar, afgaande op het feit dat ze alleen renders delen.

Hoewel de Lancia Delta Safarista ontzettend gaaf is, kleven er wel twee nadeeltjes aan. Ten eerste worden er maar tien stuks van gebouwd. Ten tweede kosten die €570.000 per stuk. Exclusief belastingen. Daarmee vergeleken was de Futurista nog een koopje, want die koste ‘maar’ drie ton.