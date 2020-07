8 gave (en recente) ‘concept’ stationwagons op een rij

De wereld kent een goed aanbod gave stationwagons, maar deze 8 concept- en one-off-stationwagons hadden dat aanbod nog groter kunnen maken.

Als er iets is wat de tongen losmaakt, zijn het dikke stationwagons. Op de één of andere manier is het altijd leuk om bij een bijzondere of snelle auto een hele dikke laadruimte te hebben. Gelukkig houden (de meeste) merken nog vast aan de stationwagons, maar door de SUV-hype zou dat ook wel eens afgelopen kunnen zijn.

Van alle markten thuis

En dat zou jammer zijn. Niet alleen bewijzen stationwagons dat praktische auto’s ook alledaags inzetbaar kunnen zijn, ook kunnen ze snel, luxe of gewoon heel mooi zijn. En als je kunt negeren dat er uiteindelijk een straatversie van moet komen, kun je al helemaal je gang gaan. Wel geldt voor deze lijst dat we ook one-offs meerekenen, anders zou hij te kort worden. Dus een aantal van deze auto’s zijn op een blauwe maandag op de juiste plek nog te spotten. Ook halen we gelijk even erbij dat sommige ‘Shooting Brakes’ te term stiekem verkeerd gebruiken (‘echte’ Shooting Brakes hebben maar twee deuren), maar de concepts uit die hoek komen vast nog wel aan bod.

BMW M3 Touring (2000)

Het klinkt zo makkelijk, de M-versie van een BMW voor elke carrosserie aanbieden. Zo is er van bijna elke M3 wel een coupé- en sedanversie. Er is echter nog nooit een M3 Touring geweest. BMW is er echter wel dichtbij geweest, bij de generatie E46. Alles aan deze voorbode van wat zo mooi had kunnen zijn, ziet er straatlegaal uit. Er is maar één werkend prototype van, uiteraard met dezelfde aandrijflijn als de M3 Coupé (een 3.2 liter zescilinder met 343 pk). Eén van de concept stationwagons die er gewoon hartstikke straatlegaal uitziet: waarom had het niet zo kunnen zijn?

Audi Avantissimo (2001)

Iets wat eigenlijk nooit aangeslagen is: een stationwagon in het topsegment. Niemand heeft kennelijk bij het kopen van een S-Klasse, A8 of 7 Serie het idee dat een grote kofferbak de uitkomst is. Vandaar dat de Audi Avantissimo uit 2001 niks werd. De auto was veel groter en luxueuzer dan de A6 Avant en baseerde zich dan ook op de A8. De welbekende 4.2 FSI werd gebruikt als aandrijving. Van binnen kreeg de Avantissimo het interieur wat in vele Audi’s zou gaan prijken vanaf de jaren ’00. Het klinkt zo goed en het is nog steeds zo’n mooie auto. Maar het werd niks. Tenminste, we komen er zo nog even op terug.

Volvo V50 SV (2004)

Naast de 850 (T5)R’s en de V60 Polestar heeft Volvo nooit een retedikke top-estate gebouwd. Al helemaal niet van de V50. Op zich geen probleem, toenmalige topversie T5 heeft gewoon die 2.5 die Ford in hun snelle modellen gebruikte. Volvo deed echter voor SEMA in 2004 datgene wat de V50 een extra leuke auto had kunnen maken: een speciale sportieve versie bouwen! De V50 SV heeft wel die 2.5 liter vijfcilinder, waar hij 340 pk uit kan toveren. Voor een compacte Volvo is dat een lekker aantal. SEMA-speciaaltjes zijn vaak niet toonaangevend, maar dat had bij deze wel zo mogen zijn. Eén van de leukste concept stationwagons van de jaren ’00.

Aston Martin Rapide Bertone Jet 2+2 (2013)

De Rapide was al een verrassing voor Aston Martin, want het was destijds al weer even geleden dat ze een limousine in het aanbod hadden. Verder was het niet zo verrassend: men neme een DB9, verlengt het geheel en voegt twee deuren toe. Bertone vond het leuk om een extra leuke Rapide te maken, genaamd de Bertone Jet 2+2. Wat hem wel leuk maakt is dat er niet gewoon een dakkapel op een Rapide is geschroefd, maar van achter is het een samenraapsel van verschillende Aston Martins, de Vanquish voor de achterlichten bijvoorbeeld. Dat staat de auto goed! Er is één Jet 2+2 die in Engeland nog wel eens rondrijdt. Deze heeft meermaals te koop gestaan, sluit niet uit dat dat nog een keer gebeurt.

Kia Sportspace Concept (2014)

Gemeen! Deze rijdt gewoon rond. Nou, ja en nee. De Kia Optima SW rijdt gewoon rond en Kia heeft daar een zeer fraaie verschijning van gemaakt. Toch was het concept gaver, omdat de ruige randjes daarvan eraf moesten voor de straatversie. De algehele proporties en stance van de auto zijn bij de Optima SW ‘mooi voor een stationwagon’, bij de Sportspace staat er gewoon echt een kneiterdikke estate. Aandrijflijn van de Stinger erin en gewoon als speciale editie deze sportieve bodykit op de markt brengen, dat lijkt ons leuk. Leest u mee, Kia?

Audi Prologue Avant (2015)

De Audi Prologue was – de naam zegt het al – een proloog voor de nieuwe Audi A8 en de nieuwe design- en technologierichting voor Audi. Ze hoefden dus niet het jaar daarna een bijna identieke versie uit te brengen die niks verandert behalve de daklijn achter. Maar dat deden ze wel en daarmee krijgt de Avantissimo een opvolger. Wederom zou deze auto een soort A8 Avant zijn. Maar ook in 2015 was het nog niet een idee waar Audi brood in zag. En zo blijft het bij een tweedelige serie concept stationwagons zonder eindresultaat.

Maserati ‘Cinqueporte’ (2016)

Quattroporte betekent vier deuren, maar bij een estate of liftback spreek je altijd van een achterdeur. Dus werd voor deze one-off uit 2016 gekozen voor de naam Cinqueporte: vijf deuren. Het speciaaltje is op basis van een gefacelifte Quattroporte (M156) met de 3.0 liter diesel V6. Het verhaal gaat dat degene die de auto heeft laten bouwen achter het net viste bij een wat officiëler model: de Carrozzeria Touring Bellagio Fastback op basis van de Quattroporte M139. Het resultaat is misschien wel de fraaiste Quattroporte ooit. There, I said it.

RemetzCar Tesla Model SB (2018)

We eindigen met Neerlands trots. Een samenwerking tussen Niels van Roij Design en RemetzCar zorgde voor een enkel exemplaar van een Tesla stationwagon. Niet alleen kreeg de auto een compleet unieke billenpartij, ook het interieur werd aangepakt voor een veel luxueuzere insteek. Dit is zonder twijfel de fraaiste en waarschijnlijk de meest unieke Tesla die er is, helemaal omdat de auto gewoon van dag tot dag gebruikt werd. Totdat hij recent opdook als occasion.