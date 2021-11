Deze opgehoogde Suzuki Jimny is extreem cool

Deze opgehoogde Suzuki Jimny is een soort minuscule Mercedes G500 4×4² en daar worden we wel blij van.

Suzuki en hun nieuwe Jimny weten nog niet perse verkooprecords te verbreken in Nederland, maar de nieuwe Jimny is wel een erg leuke twist op een oud concept. Het is gewoon een lekker simpele offroader zonder al te veel fratsen. En door zijn nogal hoekige retro-achtige styling wordt het vaak een kleine G-Klasse genoemd.

Onoverwinnelijk

Een Jimny kan goed offroad, maar dan hebben we het wel over redelijk kleinschalig offroaden. Voor het echte werk kun je beter een flinke opgehoogde Jeep of iets dergelijks kopen. Of niet? Je kan ook je Jimny bij Delta4x4 halen. Daar maken ze een koddige versie van de Mercedes G500 4×4²: een flink opgehoogde Suzuki Jimny.

Portaalassen

Want wat de G500 4×4² zo speciaal maakt is zijn portaalassen. Even samengevat zijn dat tweedelige assen waar het ene deel boven het andere deel geplaatst wordt. Zo hoef je geen differentiëlen ter hoogte van de wielen te plaatsen en heb je meer grondspeling. Ook kun je zo grotere wielen huisvesten. Dat recept wordt dus nu toegepast op de opgehoogde Suzuki Jimny door Delta4x4 en Avus Auto.

Delta4x4 deed al eens een Jimny, maar deze nieuwe versie is dus in samenwerking met Avus Auto. Die laatste doet de portaalassen. Delta4x4 past daar hun offroad-velgen en banden, bullbars, extra lampen en dakrek aan toe. In totaal zijn de veren van de opgehoogde Suzuki Jimny vier centimeter verhoogd, de totale toegenomen hoogte is 8 centimeter.

12 stuks

Er komen maar 12 exemplaren van deze kekke opgehoogde Suzuki Jimny die worden verkocht via Delta4x4 in Duitsland. Deze gaan 56.000 euro kosten. Als je alles erop en eraan wil (onder meer bullbars, dakrekken, lampen, vergrendelbare differentiëlen en een lier) ben je zo’n 65.000 euro kwijt. Kinetic Yellow is ook voor deze Jimny de leukste kleur, want het lijkt enorm op Electric Beam Yellow waarin de G500 4×4² debuteerde.