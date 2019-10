De leukste supercar mag jij waarschijnlijk niet kopen

Eric Cartman had het toch goed voor elkaar met zijn Cartmanland.

McLaren is een beetje een apart automerk. In relatief korte tijd hebben ze zich genesteld tussen de gevestigde orde zoals Ferrari en Lamborghini. Natuurlijk heeft het geholpen dat de McLaren F1 (niet een F1 auto) en het Mclaren F1 team (wel F1 auto’s) een inmiddels legendarische status hebben opgebouwd.

Het is dus niet zo dat de Britten uit het niets komen. Ze hebben een heel omvangrijk gamma, variërend van een supercar met V8-middenmotor en achterwielaandrijving tot een supercar met V8-middenmotor en achterwielaandrijving. Goed nieuws: daar komt er eentje bij. Het gaat om een supercar met V8 middenmotor en achterwielaandrijving.

Het zou zo maar eens kunnen dat dit de leukste uit de range gaat worden. Hoe leuk de 720S, Senna en P1 ook zijn, ze zijn véél te snel en voor een normale sterveling te capabel. Leuk als je Chris Harris of Horst van Saurma heet, maar voor de rest: het zal wel. De McLaren die is bevestigd (aan AutoCar) gaat ‘620R’ heten en dat is goed nieuws.

De 620R is min of meer een straatuitvoering van de GT4-raceauto, die weer gebaseerd is op de 600LT. Al deze modellen vinden hun oorsprong weer in de 570S. Snap jij het nog? We leggen het uit: de 620R zal de lichtste en meest hardcore variant zijn van de kleinste McLaren. Zie het als een soort Cayman GT4 RS met een kleine V8 en je zit warm.

De 620R zal voorzien worden van een enorme achtervleugel, extreem lichte velgen, schaalstoelen, zespunt-gordels, een unieke ophanging, splitter en hopelijk en een extra luide uitlaat. Het vermogen zal 620 pk bedragen. Naar McLaren maatstaven niet enorm veel, maar echt meer dan voldoende voor de aspirant coureur met een goed gevulde portemonnee. Over dat laatste: prijzen zijn niet bekend, maar McLaren kennende zal het geen goedkoop geintje worden. McLaren laat weten dat je ‘m alleen kan kopen als McLaren je daartoe uitnodigt. Oh, lieve marketing…