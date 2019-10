Koop een nieuwe Ford, krijg een geweer en bijbel gratis

Dit is geen grap. Serieus. Koop een Ford krijg je eigen S&W.

We kennen alle tactieken natuurlijk al lang: “Morgen komt er ook een klant voor en die zal hem dan waarschijnlijk kopen” of “hij staat eigenlijk iets te goedkoop”. Ja ja, jullie zijn er vast mee bekend. Of de momenten waarop, zoals tweede paasdag, derde kerstdag: allemaal moment dat er ineens wél voordeel valt te behalen bij de lokale dealer.

Maar sommige dealers weten het net even bonter te maken dan andere dealers. Zo koos Carolina Ford (South Carolina) voor een hele traditionele en conservatieve aanpak. De campagneslogan luisterde namelijk “God, Guns and America!”. Laat dat even op je inzinken.

Jazeker, want ze voegen bij Carolina Ford de daad bij het woord. Als jij bij hen een auto koopt, krijg je er gratis een bijbel en een geweer van Smith & Wesson bij. Helemaal gratis! Aan de Detroit Free Press laat de directeur weten erg in zijn nopjes te zijn met de actie. Het zorgt voor extra reuring in de showroom en meer verkopen.

De actie heeft op social media geleid tot een kleine rel, mede dankzij de schietpartijen die in het nieuws voorbijkomen. Volgens de tegenstanders zijn juist dit soort acties die ertoe leiden. Carolina Ford bevindt zich in het zuiden van de Verenigde Staten en geldt als een hele conservatieve en patriottische staat waar men het geloof, het recht om een wapen te dragen en de pickup heel hoog in het vaandel heeft staan.

Het gaat heel erg simpel. Je koopt een auto bij Carolina Ford, het maakt niet uit wat. Van oude ingeruilde Chrysler tot nieuwe F-150 Limited. Zet je handtekening onder de order en je bent er. Wel wordt er uiteraard een achtergrondcheck gedaan. Mocht het zo zijn dat je niet geschikt bent voor een geweer of alleen een Ford wil en geen Smith & Wesson, krijg je een waardevoucher. Of je dan wel die bijbel krijgt, wordt niet vermeld.

Van boven naar onder:

Ford Expedition Texas Edition ’18

Rod F-150 Limited Super Crew ’19

Ford Explorer Platinum ’19

Shelby Super Snake ’18