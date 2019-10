Er is goed nieuws voor mobiele ambtenaren

Dit is jullie nieuwe kantoor!

Van alle Japanse automerken, is Isuzu niet het meest bekend. Isuzu concentreert zich voornamelijk op het zwaardere geschut, zoals busjes, lichte vrachtwagens en pickups. Dat wel niet zeggen dat ze geen bijzondere auto’s gebouwd. Er zijn voorbeelden te over, zoals de 117 CoupĂ©, Piazza en Bellett 1600 GT-R.

Op dit moment is Isuzu in Nederland het meest bekend vanwege hun pickup, de D-Max. Deze auto wordt voornamelijk ingezet door bedrijven en overheidsinstanties, zoals het Vaticaan. Voor hen die hun D-Max bijna hebben opgereden, is er goed nieuws: dit is de nieuwe D-Max!

Exterieur

Qua styling maakt de D-Max een gigantisch stap. Natuurlijk, het lijnenspel bij een pickup wordt grotendeels gedicteerd door achterbak. Echter, ze hebben het front een agressief en herkenbare lijnvoering meegegeven. Maak je toch indruk, als je het verkeer staat te regelen vanaf de vluchtstrook.

Interieur

Eveneens een grote stap wordt er gemaakt bij het interieur van de D-Max. Dat was voor zijn klasse ‘op zich wel goed’. Er worden vaak andere eisen gesteld bij bedrijfswagens. Gelukkig heeft Isuzu zich ook hier laten gelden. Het interieur is voor een pickup erg geslaagd te noemen. In het midden zien we een groot infotainment display. Mocht je baas (of Minister) het een beetje te gek vinden, er komen ook meer basale varianten aan.

Motoren

Dan de techniek. Volgens de Japanners is de Isuzu D-Max stijver en bestendiger tegen roest dan voorheen. Ook kun je daadwerkelijk iets met de D-Max, zo is het mogelijk om door plassen te rijden van 80 centimeter. De D-Max komt met twee motoren, beide viercilinder diesels. Het basisblok is een 1.9 liter groot exemplaar en levert 150 pk en 350 Nm. Voor wie dat niet voldoende is, er is ook een 3.0 viercilinder met 190 pk. Deze is goed voor 450 Nm.

Standaard zijn beide motoren voorzien van een handbak met zes voorwaartse verzetten. De 1.9 is leverbaar met automaat. Vierwielaandrijving is ook een optie, standaard heb je achterwielaandrijving. Er zijn drie carrosserievarianten: Regular Cab, Space Cab en Crew Cab. De Isuzu D-Max komt in 2020 naar Europa.