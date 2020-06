De Lumma RS Q8 is schaamteloos dik

Als je dit koopt moet je niet bang zijn voor fat shaming.

Voor sommigen is een standaard RS Q8 al te veel van het goede. Tegelijkertijd zijn er mensen die zo’n RS Q8 nog maar tam vinden. Tenminste, daar lijkt Lumma Design wel vanuit te gaan met hun nieuwste creatie. Vorig jaar noemden we de normale Lumma Audi Q8 al ‘de dikste Q8 tot nu toe’, dus Lumma had een naam hoog te houden. Hebben ze zichzelf overtroffen?

Het antwoord is ja. De Duitse tuner heeft ook deze keer niet ingehouden. De Q8 is daardoor dikker dan ooit. Het resultaat getuigt echter niet van een verfijnde smaak, hoewel ze zelf ironisch genoeg spreken wel van ‘verfijning’.

De Lumma CLR RS Q8, zoals de auto voluit heet, kenmerkt zich om te beginnen door enorm brede wielkasten. Verder zijn onder meer de spoilerlip aan de voorkant, de spoiler aan de achterkant, de deurpanelen en de diffuser afkomstig van Lumma. Alle materialen zijn vervaardigd van carbon fiber. Daardoor is de auto niet zo zwaar als hij eruit ziet. Lumma benadrukt ook dat de wielkasten een functioneel doel dienen: extra koeling voor de remmen.

Het vermogen is ook nog flink gestegen. Dit is te danken aan een tuningmodule en een nieuwe uitlaat. Het resultaat is dat het vermogen is gestegen van 600 pk naar 704 pk. Het koppel is toegenomen naar 910 Nm, waar dat eerst 800 Nm was. De Lumma RS Q8 is dus ook in staat zijn uiterlijk vertoon te staven met daden.

Onder zo’n brute bodykit staan standaard sloffen natuurlijk een beetje lullig. Lumma levert daarom dus ook bijpassende velgen in verschillende soorten en maten. Op de afbeeldingen zien we bijvoorbeeld 23 inch light alloy-velgen. Dat lijkt misschien heel wat, maar Audi levert zelf ook al velgen in dit formaat voor de RS Q8.

De bodykit van Lumma bevindt zich nu nog in de digitale fase, maar wordt als het goed is in het vierde kwartaal leverbaar.