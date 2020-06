‘EV’s gaan voor veel meer verkeersslachtoffers zorgen’

Dat is de onheilspellende conclusie die getrokken wordt in een nieuw Nederlands onderzoeksrapport.

Of het autodesign de afgelopen decennia is verbeterd, daar valt over te discussiëren. Dat auto’s qua veiligheid beter zijn geworden kan echter niemand ontkennen. En er is geen reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling zal afnemen in de nabije toekomst. Of toch wel?

Zwaargewonden

Onderzoeksbureaus Trend-Rx en Automotive Insiders hebben namelijk ook wat minder positieve zaken te melden over de nabije toekomst. De grote boosdoener: elektrische auto’s. In het vandaag verschenen EV Rapport 2020 staat te lezen dat EV’s zullen zorgen voor een flinke toename van het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers.

Er wordt ook al een cijfer op geplakt: er zouden ruim 1.400 extra zwaargewonde slachtoffers te betreuren zijn in 2030. Let wel: het gaat hier niet om een stijging over de hele linie, maar specifiek door toedoen van EV’s.

In het rapport wordt er vanuit gegaan dat er in 2030 2,38 miljoen EV’s rondzoeven in Nederland. Dit zou dus resulteren in 1.400 extra zwaargewonden. De letselschade zou toenemen met 75 miljoen.

Massa

Deze conclusies zijn niet mals. Hoe komen de onderzoekers daarbij? Arno Onink meldt tegenover AMweb: “De crux zit met name in de massa van elektrische auto’s.” Volgens hem zijn EV’s gemiddeld zo’n 250 kg zwaarder dan reguliere auto’s. Partijen als de SWOV zouden in hun voorspellingen onvoldoende rekening houden met de opmars van al deze zware EV’s. Naast de massa zou ook de acceleratie een rol spelen. Onink pleit daarom voor een verbod op boosterpakketten.

Tot zover de conclusie van het onderzoek. Er zijn natuurlijk de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. Een EV weegt nu inderdaad een stuk zwaarder, maar hoe groot is dat verschil in 2030 nog? Bovendien worden de elektronische veiligheidssystemen ook met de dag beter. Het is dus goed mogelijk dat de onderzoekers de toekomst iets te somber inzien.

Via: AMweb