Dit is de dikste Audi Q8 tot nu toe

Het is niet bepaald een muurbloempje.

Het is eigenlijk heel erg vreemd. De BMW X6 en GLE Coupe kunnen maar moeilijk de handen op elkaar krijgen. Als we hier kijken in de comments, tenminste. De auto’s zijn enorm succesvol. Voor BMW en Mercedes zijn de X6 zeer lucreatief.

De ontwikkelingskosten zijn nauwelijks hoger dan bij een vergelijkbare X5 of GLE, evenals de kostprijs. Maar de twee fabrikanten kunnen wél aanzienlijk meer geld vragen voor zo’n ‘coupé SUV’. Het vreemde is dat de Audi Q8 wel kan rekenen op positieve reacties. Hoe dat komt is niet, weten we niet zeker, maar het zou kunnen doordat de daklijn minder vlak afloopt dan bij de X6 en GLE, de Q8 iets minder potsierlijk oogt.

Mocht juist een lompgrote en opvallende SUV wensen en juist de Q8 te weinig visuele impact vind maken, is er een oplossing. Die mensen kunnen namelijk aankloppen bij Lumma. Deze firma staat bekend om hun nog uitbundige bodykits. Dat is bij hun laatste project op basis van de Audi Q8 niet anders. Ze hadden al wat renders de wereld ingeslingerd, nu is de auto daadwerkelijk ‘in het echt’ onthuld. Het team van Horst Lumma hebben een aerodynmiasch pakket ontwikkeld waarmee je goed kunt onderscheiden ten opzichte van de standaard Audi Q8.

Je kan de look van de Lumma Q8 afmaken met een setje velgen van Lumma. Er zijn twee opties. Het begint met de ‘LX’ velgen. Deze zijn 22″ groot. Voor liggen er 285/40R22 banden onder. Achter zijn deze banden 325/35R 22 groot. Maar het kan een stuk extremer. Het ‘RS’-wiel is namelijk 24″ (!) groot. De bandenmaten zijn bizar te noemen: 295/30R24 voor en 355/25R24 achter. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.