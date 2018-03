De Max-bonanza op TV neemt nog grotere vormen aan

Max Verstappen nog vaker op je beeldscherm.

Wie wil dat nou niet? Regelmatig worden we bestookt met emails die de strekking hebben dat Max Verstappen nog wel wat vaker voorbij mag komen op onze gezellige webpagina. We geven jullie uiteraard graag wat jullie willen hebben, maar we kunnen niet alleen maar over Max Emilian schrijven. Er zijn immers ook nog mensen die iets willen lezen over de Kleemann GTK, een scherpe rijtest voorgeschoteld willen worden, of graag advies krijgen/geven over patente okkazies.

Andere partijen springen echter schaamteloos op de Max-hype. Max voor, Max na, Max alles. We begrijpen het, we zijn ook groot fan van Max, maar zelfs voor Max-content ontstaat er toch een bepaalde verzadiging zou je zeggen? Kennelijk denken ze daar bij Ziggy Ziggo anders over. De uitzendtoko heeft een nieuwe deal gesloten met Max om hem drie jaar lang zoveel mogelijk de huiskamer in te slingeren. Dikke deur Marcel de Groot is enthousiast:

Max zal nu nog vaker te zien zijn in diverse programma’s rondom de live Formule 1 races, in het Formule 1 Café, en in Peptalk op maandag. Op die manier kunnen we heel Nederland nog meer laten genieten van Formule 1 en de successen van Max.

Meer Max achter de gele microfoon rondom de races! Max met Jack! Max met Olav! Max in Peptalk! Max in het F1 Café! Max to the Max!!1! Wat denk jij, bestaat er zoiets als teveel Max? En zitten we nu al op ‘Peak Max‘, of kan er nog wel wat meer Max bij? Laat het weten, in de comments!