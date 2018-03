Autoblog advies: vierpersoons cabrio voor 7,5 mille

Een cabrio voor de hele familie. Kan dat voor 7,5 mille?

Met dit weer zul je er wellicht nog lang niet aan denken om te gaan zoeken naar een cabriolet. Af en toe is het best geinig, om met zo’n gemotoriseerde huifkar rond te rijden, maar met deze weersomstandigheden even niet. Alhoewel, Autoblog-lezer Ercan denkt er anders over. Bij hem gaat de tijd zo snel dat de zomer er elk moment kan zijn. Mede om niet te overhaasten lijkt het Ercan een goed idee om eerst eens even goed te oriënteren, in plaats van thuis te komen met een Nissan Micra C+C.

Het is niet zo dat we medelijden hoeven te hebben met Ercan. Hij rijdt op dit moment in zo’n beetje de dikste stationwagon die je kunt krijgen: een heuse Audi RS6 Performance. Daar kun je mee thuis komen. Zijn RS6 is uitgerust met een panoramadak, maar dat geeft toch niet de volledige cabriolet-ervaring en die zou Ercan wel graag willen.

De RS6 blijft aan als daily, de cabrio moeten we meer zien als een hobby auto voor erbij. Het moet echter geen onding zijn, zo praktisch mogelijk dus. Een vierzits cabrio is een must, dan kunnen er bij hoge nood altijd nog mensen mee. Verdere eisen? Een automaat graag, daarmee is het net even lekkerder flaneren. En ondanks dat het geen sportieve auto hoeft te zijn, is een beetje vermogen wel zo prettig. Minimaal 150 pk graag. Het wensen/eisenplaatje van Ercan ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Audi RS6 Performance Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 7.500 Jaarkilometrage: 5.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Cabrio voor de zomer Gezinssamenstelling: 2 volwassen, 1 kleuter, 1 baby Voorkeursmerken /modellen: Niet van toepassing No-go modellen / merken: Alles met een hard-top

Mercedes-Benz CLK200 Kompressor Cabriolet Aut. (A208)

€ 7.000

2001

160.000 km

Als er één fabrikant is die al jarenlang vierpersoons cabrio’s bouwt, dan is het Mercedes-Benz wel. Nee, niet alleen vanwege de voormalig fractievoorzitter van de NSDAP, maar zelfs daarvoor was Mercedes-Benz specialist in het bouwen van auto’s van dit type. De CLK heeft dus een grote stamboom. Ondanks wat het uiterlijk doet vermoeden is deze auto niet gebaseerd op de E-Klasse, maar de toenmalige C-Klasse. De CLK is niet krap, maar de oude E-Klasse Cabriolet was ruimer (en is ook veel duurder). In het budget kun je voldoende exemplaren vinden, waaronder een keurig exemplaar van na de facelift. De Kompressor-motor is prettig in de omgang, maar zo’n V6 (in de CLK320) past beter bij het karakter van de auto.

Volvo C70 Cabriolet 2.4T Aut. Luxury

€ 6.950

2000

155.000 km

De Volvo C70 Cabrio is voor degenen die pertinent geen Duitse auto willen. Maar hebben we dan geen Saab in het lijstje staan? Tuurlijk wel, scroll gewoon naar beneden, maar de Volvo willen we mede in het licht zetten. In principe zijn beide (bijzonder veilige) auto’s erg aan elkaar gewaagd. De Volvo is ietsjes ruimer en heeft een fraaier interieur. Qua motoren bieden allebei de Zweden fijne turbomotoren aan, maar die van de Volvo zijn dankzij een groter slagvolume en extra cilinder net even wat rustgevender, wat uitstekend past bij de Volvo.

BMW 330Ci Cabriolet Executive (E46/2C)

€ 6.950

2001

185.000 km

De BMW 330Ci is de rijdersauto onder de vierdeurs cabrio’s. De stijfheid is voor dit type auto behoorlijk in orde. Dat in combinatie met de achterwielaandrijving zorgt voor een uitstekende wegligging. Het is niet zozeer een gooi en smijt auto, maar wel een prettige auto om net even ‘actiever’ mee te gaan rijden. De zes-in-lijn met turbine achtige huil draagt bij aan de feestvreugde. Is het dan allemaal hosanna? Eigenlijk wel. Toch zijn er twee belangrijke kanttekeningen. De eerste zijn alle punten waar je op moet letten te bekijken in dit aankoopadvies. Ten tweede zijn niet alle exemplaren even mooi onderhouden of origineel qua onderdelen. Goed opletten dus.

Chrysler Sebring Convertible 2.7 V6 Limited

€ 5.500

2002

110.000 km

Soms zijn er van die auto’s die beter functioneren als cabriolet dan als dichte variant. De Sebring sedan is geen auto waar je warme gevoelens aan over houdt. Het is zo’n typische auto die je huurt op vakantie. De cabrioversie maakt echter veel goed. Dan is het niet erg dat de rijeigenschappen meer lijken op ‘vaareigenschappen’ of dat de automaat trager tot conclusies komt dan Humberto Tan in een interview. Nog een voordeel is value for money. Je krijgt enorm veel auto voor een relatief laag bedrag. De Sebring is aanzienlijk goedkoper dan de rest uit het rijtje, maar heeft wel het minste kilometers achter de rug. De V6 in Limited uitvoering is uitstekend uitgerust en ook niet verkeerd: voor het type auto is de Sebring Convertible behoorlijk ruim.

Audi A4 Cabriolet 2.4 5v Multitronic Pro Line Exclusive (B6,8H)

€ 7.500

2002

180.000 km

Stap je over van de BMW naar de Audi, dan volgt een kleine deceptie. De A4 Cabrio is veel logger en nodigt totaal niet uit om lekker te sturen. De V6 heeft minder power en de Multironic bak joelt het uit als je een beetje vooruit wil. De A4 Cabrio is voor een ander type bestuurder. De A4 is een ontspannen en stijlvolle lounge. Het interieur is voor zijn leeftijd nog bovengemiddeld fris. Het exterieurdesign is waanzinnig geslaagd: ingetogen, elegant en eenvoudig. Net als de BMW heeft de Audi een schare ‘fans’ die de auto willen verfraaien met vreemde quasi-LED koplampen, massieve grilles en 20” R8 velgen. Deze kun je het beste vermijden. In deze video legt @wouter uit waar je op moet letten bij de aanschaf van deze Audi.

Ford Mustang Convertible 3.8 V6 (P41)

€ 5.950

1999

140.000 km

Je zou denken dat de Sebring en de Mustang van hetzelfde laken een pak zijn. Beide zijn Amerikaanse vierpersoons cabrio’s. Niets is echter minder waar. De Sebring is subtieler en comfortabeler, de Mustang is meer uitgesproken en wat meer onbehouwen. De 3.8 liter grote V6 levert slechts 190 pk, maar dankzij het overvloedige koppel merk je dat de motor altijd wel kracht paraat heeft, ondanks de wel erg trage automaat. Uiteraard wil je liever een V8, dat rechtvaardigt de tekortkomingen van de auto beter. Want ja, de Mustang heeft zo zijn probleempjes. Het interieur is minder mooi dan in de Sebring (wat eigenlijk best knap is), dus zoek sowieso een exemplaar met luxe uitrusting en lederen bekleding. Dan ziet het er voor het oog nog aardig uit. Grootste pluspunt is wellicht zijn uiterlijk. Na al die jaren is het nog altijd een stoere cabrio om te zien.

Saab 9-3 Cabriolet Aero Aut.

€ 6.950

2000

140.000 km

In het budget heb je keuze uit drie generaties Saab cabrio. Tip voor vandaag: ga voor een tweede generatie. Voor 7 mille kun je kiezen voor een erg nette Aero. Een gewone SE 2.0t met meer kilometers vind je voor de helft. De Aero is met 200 pk niet uitgesproken krachtig, maar het is een heerlijk soepel blok. Ook het chassis is erg soepel, evenals de carrosseriestijfheid, maar daar koop je de auto niet voor. Het is een prettige metgezel om in de mooie zomeravonden mee door de natuur te cruisen, niet om te showen op de boulevard. De Saab 9-3 kent een grote schare fans. Voor dit type Saab is er enorm veel te krijgen aan upgrades. Niet alleen om meer vermogen uit de tweeliter te extraheren, maar ook om de issues als wegligging en stijfheid aan te pakken.

YOLO: Cadillac Eldorado Convertible

€ 11.500

1976

170.000 km

Het zal je opgevallen zijn dat vierzits cabrio’s niet zo ruim en praktisch zijn als hun naam doet vermoeden. Ja, je kan er met zijn vieren in, maar daar is alles ook wel mee gezegd. Wil je echt ruim, kijk dan niet verder dan de Yolo van vandaag: een heuse Cadillac Eldorado. Dan kun je redelijk eenvoudig met zijn zessen op pad. Dit is de eigenlijk de Chrysler Voyager onder de cabrio’s. In het budget valt deze ’76 er met een klein beetje werk, maar goede aandrijflijn (dit kan per exemplaar sterk verschillen, overigens). Een gemiddelde luchtballon heeft een strakker bochtengedrag, maar deze auto is gemaakt voor ultiem cruisen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!