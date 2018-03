Deze brute Volkswagen bestaat echt en gaat racen

Lang geleden dat Volkswagen nog eens zo'n brute blepper heeft gemaakt.

Totaal als een donderschok bij heldere hemel komt dit plaatje niet, want onlangs liet Volkswagen ons al een teasertje zien van de elektrische auto waarmee ze dit jaar de Pikes Peak mee willen bedwingen. Dat plaatje liet echter nog vrijwel alles over aan de verbeelding, er stond niet veel meer op dan een stukje neus dat ook van de I.D. Vizzion had kunnen zijn.

Zojuist slingerde Volkswagen via Twitter echter bovenstaand plaatje de wereld in. Kijk, hier worden we wel warm van, ondanks dat de aandrijflijn van de I.D. R Pikes Peak volledig elektrisch is. Op de foto’s zien we namelijk een auto die veel weg heeft van een Le Mans Prototype van vroeger, toen de LMP’s nog wat slankere lijnen hadden.

Volkswagen houdt ons verder aan het lijntje voor wat betreft de specs van de auto. Wel kondigen ze aan een aanval te willen doen op de beste tijd ooit gereden bij de heuvelklim der heuvelklimmen. Coureur Romain Dumas zal hier nog een zware dobber aan hebben: het record staat op naam van rally-kanon Sébastien Loeb die in 2013 een 8:13,9 neerzette in de 875 pk sterke Peugeot 208 T16. De beste tijd voor een EV werd in 2016 gereden door Rhys Millen in een Toyota. Hij bereikte de top van de berg na 8 minuten en 57,1 seconden.