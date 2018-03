De Kleemann GTK was een guitige coupé

Een bouwpakketje, maar wel een fijne.

Tuners, ze beginnen vaak met wat spoilers of een setje velgen, maar stiekem willen ze natuurlijk allemaal hun eigen wagens bouwen. Het Deense Kleemann, dat zich traditioneel bezig hield met het tunen van Mercedes maar inmiddels ook de andere premium Duitsers aanpakt, kwam twee keer een beetje en één keer echt in de buurt van het verwezenlijken van die droom. Soort van.

We beginnen met die halve keren. Ooit creëerde Kleemann de E50KCC, een soort E-Klasse combi naar het concept van de Audi A6 Allroad Quattro. Leuk, maar nog steeds duidelijk herkenbaar als een E-Klasse.

Daarnaast had Kleemann wat te maken met niemand minder dan Henrik Fisker. Dat was op zich logisch natuurlijk. Fisker is een Deen, Kleemann is Deens, één plus één is 610 pk in de Fisker Tramonto.

Het dichtst bij een heuse eigen auto, kwam Kleemann echter met de GTK (Gran Turismo Kleemann) uit 2007. De GTK werd getekend door Christian Brandt, tegenwoordig werkzaam als Design Director bij Zenvo. De auto baseerde op de Mercedes SLK55 AMG, maar waar die een atmosferische V8 onder de kap heeft, werd de GTK voorzien van een compressor. Sowieso een specialiteit van het huis, die compressors. Het resulteerde in 540 pk en 700 Nm, een sprintje van nul naar honderd in 3,7 seconden en een gelimiteerde top van 300 kilometer per uur.

Tenminste, dat moesten we maar aannemen van Kleemann, want vanaf het begin gaven ze aan dat de auto niet voor productie bedoeld was. Het was slechts een showcase voor wat de tuner kon doen met de producten van Das Haus, zo bezweerde eindbaas Claus Ankjær.

Desalniettemin werd de GTK een jaar later nog een keer van stal gehaald in iets doorontwikkelde vorm. Designer Jesper Hermann had nog eens kritisch gekeken naar de looks. Met de naam D-SCK stond de GTK in 2008 op de Deense Autoshow. De neus (een soort mix tussen een 911 en een gelifte Mercedes R230 SL) en achterkant (met CLS-achterlichtunits) waren min of meer hetzelfde gebleven, maar en profil was het verschil duidelijk zichtbaar. Waar de eerste concept nog duidelijk herkenbare SLK-genen had, was dat bij de D-SCK veel minder het geval. Dit was een serieuze sportwagen met de (virtuele) motor achter de voorstoelen, in plaats van in de neus. Op het beeld hieronder kan je de verschillen goed zien.

Doch helaas, ook de nieuwe versie van de GTK was niet bedoeld voor productie. Kennelijk klopten er ook niet genoeg rijken op de deur om de auto toch maar in een kleine serie te bouwen. Dus stierf de GTK een stille dood. Jammer?