De Mazda RX-7 kan nu in ere hersteld worden - Autoblog.nl

Geen afgetrapte Mazda RX7’s meer. Het iconische model van de Japanse autofabrikant kun je weer in ere herstellen!

Auto’s die in een bepaalde tijdsperiode heel populair waren, maar die je nu nog amper ziet. Nu was de Mazda RX-7 hier in Nederland sowieso geen veel geziene gast, maar hoe ouder het model wordt hoe kleiner de kans dat je er überhaupt eentje tegenkomt. Oude auto’s verdwijnen onder meer uit het straatbeeld omdat het steeds lastiger wordt om aan onderdelen te komen voor een eerlijke prijs.

Mazda RX-7 herstellen

Gelukkig zijn er nog genoeg autofabrikanten die wel om hun heritage denken. Zo hebben Nissan en Toyota, maar ook Mazda een afdeling die onderdelen van oude auto’s weer produceren. Mazda lanceerde dit programma in 2017 voor de eerste generatie MX-5. Het automerk heeft nu de tweede en derde generatie RX-7 aan het programma toegevoegd in Japan. Dat claimt Japanese Nostalgic Car.

Het gaat om 91 onderdelen van de twee generaties RX-7 die je compleet nieuw kunt bestellen. 30 onderdelen zijn voor de FC, terwijl er voor de FD maar liefst 61 nieuwe onderdelen beschikbaar zijn. Hopelijk geeft het een duwtje in de rug voor de RX-7’s van deze wereld dat ze door de eigenaren met liefde in leven worden gehouden.

Een fijne ontwikkeling dat nu ook de RX-7 is toegevoegd aan het programma van Mazda. De verwachting is dat het aantal beschikbare modellen binnen dit heritage programma in de komende jaren verder uitgebreid zullen worden.