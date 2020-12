Toto Wolff blijft het boegbeeld van Mercedes F1 - Autoblog.nl

De stiekeme knipoogjes van Toto Wolff en zijn harde vuisten op tafel. Je kunt er van blijven genieten voorlopig.

Als je één van de iconische aspecten moet opnoemen van de Formule 1, dan zijn het toch ook wel de teambazen. Goed, bij sommige teams moeten verse teambazen nog wat krediet opbouwen, maar namen als Zak Brown, Christian Horner, Günther Steiner en natuurlijk Toto Wolff zijn inmiddels net zo beroemd als de coureurs van het team zelf.

Je ziet ze elke race meerdere keren in beeld. Soms boos kijkend, soms jubelend en soms angstig. Het is net een soort real life soap wat dat betreft. Met name van Toto Wolff hebben we inmiddels alle mogelijke gezichtsuitdrukkingen wel gezien. Wie is immers de vuist-op-tafel vergeten toen alles zo misging op Hockenheim in 2019? Heerlijke beelden die we nog jaren zullen herinneren.

Mocht je fan zijn van Toto Wolff dan heeft Mercedes goed nieuws voor je. De teambaas heeft bijgetekend en blijft nog zeker de aankomende drie jaar teambaas van Mercedes in de Formule 1. Het nieuws komt tegelijkertijd met het feit dat Ineos voor één derde belang neemt als aandeelhouder in het team. Daarmee neemt Daimler voor een deel afstand van het belang van 60 procent dat ze nu hebben. Wolff krijgt juist een groter aandeel, dat nu nog op 30 procent staat.