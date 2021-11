Mazda RX-7: de volgende onbetaalbare Japanner

Je moet een godsvermogen neerleggen voor een Mazda RX-7 (FD3S) occasion: is dit de volgende onbetaalbare Japanner?

Het is nog niet zo belachelijk lang geleden dat Japan het lachertje was van de auto-industrie. Ja, het kostte niks, maar het was dan ook niks. Als je een beetje geld had en daarmee een beetje status wilde neerzetten, dan moest je het niet in je hoofd halen om een Toyota, Nissan of Mazda te kopen. Helemaal als het gaat om sportwagens.

Recordbedragen

Toch blijken auto’s van Japanse merken uit de jaren ’90 onterecht ondergewaardeerd te zijn en dat heeft men nu door. De cultstatus van de Toyota Supra en Nissan Skyline GT-R zorgt voor opschudding op de occasionmarkt. Een Toyota Supra (JZA80) wist recent omgerekend 175.000 euro op te leveren op een veiling. Een speciale versie van de Nissan Skyline GT-R (R34) maakte het helemaal bont: 409.517 euro. Wie de markt der occasions van de Mazda RX-7 (FD) in de gaten heeft gehouden, merkt dat dat ook aardig uit de klauwen begint te lopen. Daar hebben we nu een voorbeeld van.

Mazda RX-7

De Mazda RX-7 (FD3S) is de derde generatie Mazda RX-7. Het is typisch zo’n voorbeeld van een auto die genekt werd door zijn badge. Verder was de auto namelijk tamelijk briljant. Het is een erg mooie auto, goed in balans en met goede herkenbare stylingdetails. Het is een eigenwijze auto. Voorin ligt namelijk de inmiddels iconische Mazda 13B (REW)-motor. Door middel van dubbele turbo’s leverde deze origineel afhankelijk van waar je hem kocht zo’n 240 tot 265 pk, later werd dat door het herenakkoord tussen de Japanners 280 pk (al kan het net als bij concurrenten ook meer zijn). De aantallen maken echter niet uit, het soort motor is wat de RX-7 bijzonder maakte. De 13B is een welbekende rotatiemotor, of wankelmotor, zo je wil. Schijven in plaats van cilinders: niet veel merken durfden het aan. Mazda durfde het aan in alle generaties RX-7 en de latere RX-8. Een bijzonder type motor met uiteraard een breed scala nadelen, maar onder meer het unieke geluid maakt vrij veel goed.

Peperduur

De RX-7 werd trouwens origineel helemaal niet zo onderschat, men was in de VS bijvoorbeeld aardig lovend over de auto. Toch gingen de prijzen eerst omlaag voordat ze recent aardig omhoog schieten. Door bijvoorbeeld een populaire filmreeks met Vin Diesel en Paul Walker is het ook aardig lastig om eentje te vinden die volledig origineel is. Een Mazda RX-7 occasion van een vroeg bouwjaar, met lage kilometers en in uitmuntende, ongemodificeerde staat, die kan een flinke duit opleveren. Zoals gezegd vinden we een perfect voorbeeld op mobile.de.

Mazda RX-7 occasion

De gevonden occasion vinkt namelijk alle hokjes aan. Hij komt uit 1992, wat het tweede jaar voor de RX-7 is maar wel het eerste jaar voor de RX-7 in de VS, waar deze origineel vandaan komt. Hij is toen razendsnel naar Europa overgevlogen om hier al jarenlang niet te bewegen, maar wel onderhouden te worden. Op de teller staat dus 475 mijlen, of 764 km. De staat is, nou ja, bekijk de foto’s maar. Smetteloos, durven we wel te stellen. Alles is heerlijk onaangeraakt, maar ook het gebrek aan modificaties klopt precies. Geen gekke bumpers, spoilers of andere ongein: gewoon de lijnen zoals ze horen. Deze RX-7 is een parel.

Dat mag ook wel, want de verkoper wil er 130.000 euro voor hebben. Dat zijn geen Supra- of R34 GT-R-bedragen, maar krankzinnig veel voor een Mazda RX-7 occasion is het wel. Het zal dan wel één van de beste RX-7’s op de planeet zijn, maar dit is echt een liefhebber-naar-liefhebber-situatie. De advertentie check je op de Duitse site mobile.de.

Met dank aan Cees voor de tip!