Is de Pagani Utopia zo beter te pruimen?

Een Autoblog-lezer heeft de gloednieuwe Pagani Utopia al in het echt kunnen aanschouwen en deelt wat plaatjes.

Pagani onthult niet vaak een nieuw model, maar de twee auto’s die ze onthuld hebben waren de moeite waard. De verwachtingen voor de nieuwe Pagani waren dus hooggespannen. Het feit dat deze opnieuw een V12 zou krijgen én een handbak droeg daar zeker aan bij.

Dat klinkt als de ultieme droomauto, maar toch viel de Pagani Utopia een beetje tegen bij de introductie. Dat ligt niet aan de aandrijflijn, maar wel aan het uiterlijk. Het is op z’n minst een design waar je even aan moet wennen. Het geheel oogde bij de eerste indruk gewoon wat rommelig en gedateerd.

Wat wellicht niet meehielp was de lichte kleur. We hebben nu echter plaatjes van een exemplaar in een andere uitvoering, dankzij Autoblog-lezer @donstil. Hij zag in Italië een Utopia die volledig in ‘naakt’ carbon is uitgevoerd en was zo vriendelijk de foto’s te delen op Autoblog Spots.

Volgens het ooggetuigenverslag van @donstil smoelt de auto in het echt beter. Dat kunnen wij vanaf de foto’s natuurlijk niet beoordelen, maar zo in het carbon lijkt het design wel beter te kloppen. De voor- en achterkant ogen in ieder geval minder rommelig.

Wat verder opvalt is dat de velgen links en rechts verschillend zijn op deze Utopia. De velgen aan de rechterkant zagen we ook op het introductiemodel. Aan de linkerkant zien we echter velgen die iets conventioneler zijn, zonder het carbon-gedeelte. Wat overigens wel een functie heeft, namelijk om de remmen te koelen en de turbulentie onder de auto te verminderen.

Maar genoeg over de velgen. De vraag van vandaag is: komt de Pagani Utopia in full carbon beter tot zijn recht? Of geef je nog steeds de voorkeur aan de Huayra? Zeg het maar!