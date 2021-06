Recordaantal occasions verkocht in 2021 (tot dusver) - Autoblog.nl

In de eerste vijf maanden van 2021 zijn er in ons land meer occasions verkocht dan ooit.

Veel mensen die dachten geen auto nodig te hebben zijn door de coronacrisis toch van gedachten veranderd. Daarom werden er vorig jaar massaal occasions aangeschaft. Sterker nog: er werden meer occasions verkocht dan ooit tevoren. Zet deze lijn door in 2021?

Daar lijkt het tot op heden heel sterk op. Bovag heeft namelijk nieuwe cijfertjes en daaruit blijkt dat er maar liefst 561.100 occasions een nieuw baasje hebben gevonden in de eerste vijf maanden van 2021. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is 11% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Weliswaar werden er in de eerste vijf maanden van 2020 ook al veel occasions verkocht, maar het was door lockdowns en dergelijke geen recordperiode. De eerste vijf maanden van 2019 stonden nog steeds als de beste te boek voor occasionverkopers. Daar is nu echter verandering in gekomen. De eerste vijf maanden van 2021 staan nu fier bovenaan het lijstje. Het lijkt er dus op dat 2021 in zijn totaliteit ook een recordjaar gaat worden.

Uiteraard is het gros van de verkochte occasions een benzineauto. Die waren goed voor 80% van het totaal. Desondanks is er een duidelijke stijging te zien qua EV’s. Daarvan werden namelijk 11.143 stuks verkocht, 140% meer dan in 2020. Diesels zaten, niet verrassend, in de min. Er werden 6% minder occasions verkocht met een dieselmotor onder de kap.

Het is in ieder geval duidelijk dat occasions enorm in trek zijn. Dat is leuk voor de occasionboeren, maar voor de occasionkoper is dit niet per se gunstig. Occasions, en dan met name compacte occasions, worden op deze manier namelijk duurder. Natuurlijk, het mes snijdt aan twee kanten, maar als je nu je eerste auto koopt is het dus niet het meest gunstige moment.

Bron: Bovag

Foto: @remi_quak