EV’s import en export 2021 tot nu toe

Wat komt er Nederland in. En wat verlaat ons land? Dit zijn de EV’s import en export cijfers van 2021 tot nu toe.

We hebben een, op z’n zachtst gezegd, interessant systeem in Nederland als het gaat om autobelastingen. Deze hebben al jaren een effect op wat er ons land binnenkomt en verlaat, zeker op het gebied van elektrische auto’s. EV’s die jaren geleden niet aan te slepen waren vanwege de bijtelling verdwijnen massaal over de grens. Dat gebeurde eerder met PHEVs en nu zie je hetzelfde met de elektrische auto gebeuren. In de Tweede Kamer is dit onderwerp meerdere keren ter sprake gekomen. Zolang dit niet verandert blijf je een enorme uittocht van ex-bijtellingsknallers zien.

EV’s import en export

Qua import zie je het tegenovergestelde gebeuren. Elektrische auto’s die nu nog aantrekkelijk zijn in de bijtelling komen het land binnen. Ook EV’s waar veel vraag naar is komt veel via import binnen. Simpelweg omdat de reguliere aanwas van bijvoorbeeld inruil niet voldoende is.

Export

We beginnen met de export. Aan de hand van cijfers van VWE Automotive valt te zien wat er zoal over de grens is gegaan in de eerste drie kwartalen van 2021. Ook vergelijken we de cijfers met vorig jaar. Het geeft procentueel altijd bizarre getallen weer. Want als de export eenmaal op gang is gezet gaat het hard. Keihard. De cijfers zie je hieronder. Tussen haakjes staat de groei van export in 2021 in procenten. Wat opvalt? Dag Hyundai Kona Electric en dag Kia e-Niro. Het was leuk je gezien te hebben op de Nederlandse wegen. Het idee van het kabinet dat de EV’s vrolijk naar de Nederlandse occasionmarkt stromen is een utopie. De cijfers:



Merk + Model 2020 Q1-3 2021 Q1-3 Groei 2021 1 Tesla Model S 382 583 53% 2 Hyundai Kona 11 524 4664% 3 Kia e-Niro 38 204 3980% 4 Nissan LEAF 115 180 57% 5 Volkswagen e-Golf 29 139 379% 6 BMW i3 76 137 80% 7 Tesla Model X 64 110 72% 8 Hyundai IONIQ 52 105 102% 9 Jaguar I-PACE 31 93 200% 10 Smart Fortwo 50 75 50% Bron: VWE Automotive

Import

Import dan, want komt er hier zoal binnen? Stipt op één staat de Volkswagen ID.3. Een bekend gezicht op de weg. Verder valt op dat er een flinke stijging van het aantal Model 3’s via import naar Nederland komen. En dan is er nog de kleine Volkswagen e-Up. Dealers kunnen deze EV door de enorme vraag maar moeilijk leveren, het gevolg is flinke import.



Merk + Model 2020 Q1-3 2021 Q1-3 Groei 2021 1 Volkswagen ID.3 982 2 Renault ZOE 320 745 133% 3 Audi e-tron 491 622 27% 4 Tesla Model 3 123 493 301% 5 Hyundai Kona 273 313 15% 6 Volkswagen e-Golf 256 254 -1% 7 Volkswagen e-up! 110 216 96% 8 Nissan LEAF 150 216 44% 9 BMW i3 177 204 15% 10 Peugeot e-2008 169 Bron: VWE Automotive

In totaal kwamen 6.151 EV’s via de import binnen, terwijl er 2.622 ons land verlieten via export. In 2020 kwamen er 3.351 ons land in via import en gingen er 1.075 het land uit door export. Met name dat laatste is een enorm verschil in vergelijking met 2021. Het gaat hier om cijfers van de eerste drie kwartalen in 2021 en 2020.