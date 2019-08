De Mercedes GLE Coupé is terug, ook als AMG

Het heeft even mogen duren.

Mercedes onthulde eerder dit jaar in Genève de nieuwe GLE als SUV. Het SUV-gamma van het merk heeft er tegenwoordig een submodel die men omschrijft als een SUV Coupé. Een nogal vreemd segment, maar het is een dingetje vandaag de dag. De nieuwe GLE is er nu ook als SUV Coupé en Mercedes lanceert de auto met reguliere motoren en als AMG. Het is de achtste SUV in het gamma van Mercedes. De reeks bestaat uit de GLA, GLB, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS en de G-Klasse.

De nieuwe GLE Coupé is 4,9 meter lang, 2 meter breed. Daarmee is de auto 39 mm langer en 7 mm breder in vergelijking met zijn voorganger. Ook is de wielbasis met 20 mm gegroeid. Al met al een jongen die zijn eiwitshakes goed heeft genuttigd door de jaren heen. De opbergruimtes in het interieur bieden 40 liter meer ruimte. De bagageruimte bedraagt 655 liter. Het interieur is bekend terrein voor de huidige Benz-modellen. Twee displays die aan elkaar gezet zijn vormen het thema van de Mercedessen van vandaag de dag. In de loop van 2020 integreert Mercedes de muziekstreamingdienst Amazon Music in de nieuwe SUV-modellen.

Dan de motoren. De GLE Coupé komt er voorlopig in twee smaakjes. De 350 d 4MATIC met 272 pk en 600 Nm en de 400 d 4MATIC met 330 pk en 700 Nm koppel. In beide gevallen gaat het om een zescilinderdiesel. Wie met de lancering een benzinemotor wenst moet gaan shoppen bij Mercedes-AMG. In dat geval moet je opteren voor de GLE 53 4MATIC+. Een 3.0 liter zes-in-lijn turbo benzinemotor levert 435 pk en 520 Nm koppel. Deze dikke SUV doet 0-100 km/u in 5,3 seconden. De topsnelheid ligt uiteraard begrensd op 250 km/u.

Informatie over prijzen en een marktintroductie van de nieuwe Mercedes GLE Coupé en de Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé volgen in een later stadium. Bewegende beelden bekijk je op Autojunk.