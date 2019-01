Mercedes lepelt enige juiste motor in GLE

Een motor met nauwelijks nadelen.

Dieselgate heeft veel kapotgemaakt. Niet alleen voor Volkswagen en alle merken die onder de Volkswagen Group paraplu vallen. Nee, ook de merken die er minder mee te maken hebben, hebben last van extra diesel antipathie. In een sneltreinvaart raakte de zelfontbrander meer en meer uit de gratie. Stinkdiesels! Natuurlijk, er is genoeg aan te merken op de dieselmotor. Met name de stikstof uitstoot is een zwaarwegende factor.

Dat wil niet zeggen dat het volkomen nutteloos is. Zoals met veel andere dingen is de context en hoe je het toepast van belang. Elektrische auto’s zijn briljant in stedelijke omgevingen. Denk aan de Tesla taxi’s. Zo’n elektromotor presteert optimaal in die omstandigheden vanwege het hoge koppel dat vanaf 0 toeren beschikbaar is. Maar wil je met een grote crossover veel lange afstanden afleggen, dan is een Model X niet de fijnste keuze: op hoge snelheid is de accu zo leeg en laden duurt eventjes.

Dat zijn situaties waarbij de dieselmotor om de hoek komt kijken. Met een flinke diesel kun je behoorlijke snelheden halen, terwijl het verbruik binnen de perken valt. Mercedes-Benz heeft onlangs groots uitgepakt met de elektrische EQC, maar is de dieselmotor nog niet vergeten. Het merk introduceert namelijk de GLE 400d 4-Matic.

Om met de stikstof-uitstoot te beginnen, die bedraagt zo’n 20 milligram per kilometer. Dat komt mede door de montage van een extra SCR-katalysator. De GLE 400d komt in aanmerking voor een Euro 6d certificaat, die pas volgend jaar verplicht is. Ze hebben bij Mercedes niet eens de auto op knalharde 16” spaarbandjes gezet: de GL400d is altijd voorzien van het AMG Line exterieur pakket met 20” lichtmetalen jetsers.

Volgens Mercedes is de GLE werkelijk in ALLES goed. De auto moet namelijk “buitengewoon dynamisch en comfortabel zijn, maar ook beter in het terrein dan ooit”. Eh, ja, dat kan natuurlijk niet. Het is een loodzware crossover, dus vergeet het dynamische aspect. Dankzij die grote AMG wielen is het ook geen alleskunner in het terrein. Het zal dus een zeer comfortabele auto zijn, waarschijnlijk.