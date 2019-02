Kijk nou, het is de Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Meer heb je niet nodig. Toch?

Leuk en aardig, die 4.0 biturbo V8’s van Mercedes-AMG. De nieuwe in-lijn motoren die AMG lepelt in de 53-modellen zijn eveneens prima en schelen een slok op de borrel als het gaat om het prijskaartje. Op basis van de nieuwe GLE introduceert Mercedes-AMG een 53 4MATIC+ variant. En het is een knappe kar geworden.

De autoindustrie is heel ver gekomen met de techniek omtrent viercilinders, maar wees eerlijk. Dit soort auto’s rijden het lekkerst met minimaal een zijdezachte zespitter onder de kap. Deze nieuwe Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ komt met een 435 pk en 520 Nm sterke 3.0 liter turbo zes-in-lijn. Gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9 automaat en vierwielaandrijving snelt dit monster in 5,3 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is uiteraard elektronisch begrensd op 250 km/u. Naast de verbrandingsmotor, beschikt de GLE 53 over een 48v hybridesysteem. Mocht er extra power nodig zijn, dan levert deze ‘EQ Boost’ tijdelijk nog eens 250 Nm aan koppel. Dit systeem helpt de motor tevens bij het optrekken vanuit stilstand, zodat de zescilinder minder hard hoeft te werken en daardoor minder brandstof verbruikt.

Het uiterlijk is als een echte Mercedes-AMG. De Panamericana grille, de nodige badges en vier ronde uitlaten laten zien dat je niet met een instapmodelletje te maken hebt. Mocht deze GLE 53, om wat voor reden dan ook, te mild zijn dan zul je nog even geduld moeten hebben. De GLE 63 (S) laat nog even op zich wachten.