Koop een huilende Porsche 996 ‘Turbo’

Nee, hij huilt niet vanwege de afschuwelijke kleurencombo van carrosserie en velgen.

Het blijft een soort ‘strijd’, de turbo tegen de compressor. Beide zijn bedoeld om zonder te veel moeite extra kracht uit het motorblok te persen. Om een vrij technisch verhaal te voorkomen houden we het even simpel: de turbo lijkt meer ‘ingeburgerd’ te zijn, gezien het feit dat al het muesligebak van de Nederlandse wegen gebruik maakt van turbo’s op hun piepkleine blokjes, terwijl de auto’s met een compressor/supercharger flink in de minderheid zijn. Alles heeft zijn voor- en nadelen, een groot voordeel van de supercharger is dat er relatief minder ‘lag’ in zit en waar je echte petrolheads blij mee kunt krijgen: een heerlijke hoge schreeuw om de geluidservaring te versterken. Wederom laten we de voorkeur voor één van de twee in het midden, maar dat soms de wens om van turbo naar compressor te gaan bestaat, bewijst deze Porsche 911 ‘Turbo’.

Het betreft een exemplaar van de 996-generatie, die nu historisch lage waardes te boek brengt. Turbo’s zijn ietsje gewilder, in originele staat. Origineel is deze 996 niet echt meer. Niet alleen vanwege de niet-originele bumpers en velgen, ook vanwege het motorisch geschut. De flat-six van deze toekomstige klassieker is voorzien van een supercharger.

Het gaat om een tuningset van Vortech VF Engineering. Welke van de twee staat er niet bij, dus de auto heeft 425 of 470 pk. Dat is erg veel voor een 20 jaar oude 911. De historie van de auto is ook bijzonder, het is een import uit Japan, maar wel linksgestuurd. Het kleurtje is bijzonder, of het de originele laklaag is wordt nergens bevestigd.

De auto maakt deel uit van een veiling van Classic Car Auctions met een minimumbod van 1.000 euro. De richtprijs van de 996 is echter 24.000 tot 27.000 euro. Een smak geld, bovendien is de historie vaag en betreft het misschien wel geen echte Turbo. Voor wie denkt dat een auto daadwerkelijk een turbo moet hebben om Turbo te heten, dat is nota bene Porsche zelf niet met je eens.