BMW doet het enige juiste met de nieuwe X6

Ze maken de auto bijna onzichtbaar.

Zouden ze bij BMW bewust gekozen hebben voor de X6 of is dit een toevalligheid? Feit is dat de Duitse autofabrikant de lompe SUV zo donker mogelijk hebben gemaakt. Zie deze auto maar eens terug te vinden op een parkeerterrein zonder lantaarnpalen. Gelukkig heb je die verlichte grille nog, een super handige optie.

BMW noemt het Vantablack en omschrijft dit als de zwartste zwart die er is. De kleur is voor het eerst toegepast op een auto, in dit geval de derde generatie X6 die zijn debuut beleeft op de IAA in Frankfurt. Volgens ingewijden is Jules Deelder ook op de stand aanwezig in samenwerking met wasverzachtermerk Robijn. BMW omschrijft de kleur als volgt.

A surface coated in Vantablack loses its defining features to the human eye, with objects appearing two-dimensional. This can be interpreted by the brain as staring into a hole or even a void, making Vantablack a rather unsuitable vehicle paint finish, as it blots out virtually all the design details and highlights.

Oftewel, deze nieuwe X6 is een zwart gat op vier wielen. BMW zegt dat het mogelijk gaat worden dat ze de Vantablack VBx2 in het kleurenpallet van het merk gaan opnemen. Speciaal voor de Ozzy Osbournes onder ons. Het zal ons benieuwen hoe deze X6 er op de IAA in levende lijve uitziet, als we het donkere ding kunnen vinden..