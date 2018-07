De Milan Red is een hypercar uit Red Bull-land

Op naar de Red Bull Ring met dat hok.

Heugelijk nieuws: de wereld is alweer een fabrikant van super/hypercars rijker. Exclusieve en dure auto’s zijn al enkele jaren hot en in sommige gevallen zelfs een goede investering. Een miljoen of twee stukslaan op een auto is opeens toch een stuk minder eng als je weet dat ‘ie over een jaar niet nog maar de helft maar misschien juist het dubbele waard is. Vele dromers grijpen deze mogelijkheid aan om hun eigen merk uit de grond te stampen in de hoop de nieuwe Ferrari, Pagani of toch op zijn minst Hennessey te worden.

Aan dit lijstje van hemelbestormers kan nu ook het Oostenrijkse Milan Automotive toegevoegd worden. Het bedrijf heeft zich gevestigd in Leobersdorf en komt vandaag op de proppen met haar eerste auto in de vorm van deze witte Milan Red. Het is jammer dat Milan Automotive niet ook een leuke C-segmenter maakt, anders kon het soort mens dat bij de Milan dealer roept ‘doe maar zo’n rode’ nog weleens voor een grote verrassing komen te staan bij de aflevering.

Enfin, bij dergelijk auto’s van een merk dat zich nog moet bewijzen gaat het vaak om twee dingen: de looks en de specs. Over het eerste kunnen we kort zijn: de auto ziet eruit alsof de onderkant van een moderne AMG-grille een allergische reactie heeft gekregen en daardoor zo fors is opgezet, dat ‘ie de hele auto opgeslokt heeft. De power komt van een 6.2 liter grote V8 met vier(!) turbo’s.

Milan Automotive claimt een vermogen van 1.325 pk en dankzij een carbonfiber monocoque en dito panelen weegt de Red ondanks het forse aggregaat in het achteronder ‘slechts’ 1.300 kilo. Een snelle rekensom leert dus dat elke pk minder dan een kilo aan gewicht hoeft te bewegen. De ‘nul naar honderd’ voltrekt zich dan ook in √≠ets minder dan twee-en-een-halve tel en de topsnelheid zou meer dan 400 kilometer per uur moeten bedragen.

De bedoeling is dat er 99 exemplaren gemaakt worden van de Milan Red, die allen twee miljoen Ekkermannen moeten opleveren. Naar verluidt hebben 18 klanten zich reeds gemeld voor het ding, dus als je ‘m wil hebben moet je snel even bellen met Commissaris Rex. Whoop whoop!