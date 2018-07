BREEK: Audi start vandaag met de toekomst

Markeer de dag in je dagboek.

Mensen die een tattoo hebben van de boksbeugel kunnen wellicht vast een tripje plannen naar hun favoriete inktshop om er een datum bij te laten zetten. 30 juli 2018 zal namelijk de geschiedenis ingaan als de dag dat Audi in het Hongaarse Győr begon met de serieproductie van elektromotoren. Joechei Joechei! Bij de productiestart waren natuurlijk de nodige bonzen van Audi aanwezig, maar ook de Hongaarse minister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Zaken Peter Kössler. Achim Heinfling, Managing Director van Audi Hungaria, heeft er vast zin in:

We gaan een pioniersrol spelen in de productie van elektrische motoren.

Hij zal toch wel weten dat Tesla en anderen al een tijdje bezig zijn, niet? Enfin, misschien probeert Audi een voorsprong door techniek te krijgen met de schaal waarop Audi elektromotoren gaat bouwen. In eerste instantie zullen er 400 per werkdag van de band rollen, maar dat aantal zal snel uitgebreid worden. Ter vergelijking: in Győr worden nu zes verschillende benzine- en drie verschillende dieselmotoren gebouwd voor Audi’s. Vorig jaar waren het er 1.965.165 stuks.

Als het hele gamma moet bestaan uit EV’s, mag er dus nog wel een tandje bijgezet worden, te meer daar de Audi e-tron bijvoorbeeld twee elektrische aandrijfsystemen per auto nodig heeft om zowel de voor- als de achteras aan te drijven. Quattro yo!