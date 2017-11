John Hennessey: ‘ons record is gesloopt door Koenigsegg’

Op nota bene Amerikaanse bodem reed de Agera RS het record van Hennessey uit 2014 aan gort. Het zit meneer Hennessey niet lekker.

Koenigsegg wist onlangs maar liefst vijf records te verpulveren. Eén van deze records was de hoogste maximumsnelheid ooit voor een productieauto. Met een snelheid van bijna 458 km/u verbrak Koenigsegg het record van Hennessey uit 2014. De Venom GT wist in dat jaar het record te pakken met een snelheid van 435,2 km/u op het terrein van het Kennedy Space Center.

In gesprek met Top Gear geeft John Hennessey toe dat de ‘Egg gehakt heeft gemaakt van de Venom GT. Is het wedstrijdje ver plassen daarmee voorbij? Nee, natuurlijk niet. Hennessey is gek op records claimen en is dan ook van plan Koenigsegg terug te pakken. Momenteel is de nieuwe Venom F5 in ontwikkeling bij het merk. Een auto die op papier 482 km/u kan halen.

Koenigsegg kan nu nog genieten van de titel. Vermoedelijk slaat Hennessey over een aantal jaren terug. En laten we zeker Bugatti niet vergeten, die ook niet vies zijn van een recordje her en der.