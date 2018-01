De opvolger van de Bugatti EB110 gaat weer in productie!

Drie hoeraatjes voor deze overwinning.

Nadat Bugatti in 1995 op onfortuinlijke wijze tenonder ging, bleef er een hoop onvoltooid werk achter. De Fransen bevonden zich immers middenin het bouwproces van de legendarische EB110. Een klein groepje ingenieurs zag hierin een gouden kans om de EB110 ze maken zoals zij hem altijd al voor ogen hadden gehad. Binnen enkele jaren zouden zij hun weergaloze interpretatie van de extreme Bugatti aan de wereld presenteren.

De Edonis, zoals de auto voluit heette, werd een kleine vijf jaar na de tenondergang van Bugatti gepresenteerd op een manier zoals dat alleen voor een auto van zijn kaliber gepast is. De eerste Edonis werd onthuld tijdens de millenniumwisseling, rond middernacht. Hiermee werd het niet alleen de eerste onthulde auto van het nieuwe millennium, maar ook een van de krachtigste auto’s die het aankomende decennium zou zien.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de ex-Bugatti ingenieurs hun eigen creatie nagenoeg een volledige metamorfose gaven. Zo werd de 3,5-liter quad turbo V12 uit de EB110 uitgeboord totdat deze een inhoud had van 3,8 liter. Vier turbo’s maakten plaats voor ‘slechts’ twee stuks. De twist zat hem echter in de grootte van de turbo’s; de nieuwe exemplaren waren namelijk behoorlijk wat forser, waardoor ze er meer vermogen uitbliezen. Het resultaat sprak boekdelen: waar de originele EB110 ongeveer 600 pk produceerde, overtrof de Edonis hem alsof het niets was. Op volle toeren was de V12 in de Edonis goed voor ruim 730 pk, en dat enkel en alleen op de achterwielen.

Voor wie hier al langer dan vandaag komt klinkt het wellicht als een bekend verhaaltje. Onze waarde ex-collega @mauritsh schreef er enkele jaren geleden immers al over. Destijds kwam hij echter tot de tragische ontdekking dat B Engineering, de bedenkers van de Edonis, hun project nooit volledig tot bloem hadden laten kunnen komen.

Daar lijkt nu verandering in te komen. De overblijfselen van wat een fantastische wederopbouw had moeten worden, zijn recentelijk overgenomen door het Amerikaanse Casil Motors. Het bedrijf heeft in het verleden naar eigen zeggen al vaker gewerkt met kleinere supercar bedrijven, en hoopt nu ook dit project te laten kunnen floreren. 17 jaar na de val van B Engineering nemen zij het stokje over, in de hoop de productie van de Edonis te voltooien. Gekeken naar de lovende woorden die de auto destijds kreeg, kunnen we alleen maar dromen dat het daadwerkelijk een succes wordt.

“The Edonis is a classic Modenese supercar, with a striking body fashioned from hand-beaten aluminium, rear-drive only and a phenomenally potent, 3.8-litre, twin-turbo development of the Bugatti V12. It’s an altogether rawer take on the supercar theme, possibly the most raw there has ever been…” – EVO

Je zou een twijfelballonnetje op kunnen laten met de vraag of de 1.400 kg wegende SP-110 Edonis, zoals hij nu heet, vandaag de dag nog wel thuishoort in het landschap der supercars. Het design is duidelijk blijven steken in de jaren ’90, om nog maar niet te spreken over de ‘ouderwetse’ krachtbron die tegenwoordig bij vrijwel iedere fabrikant de deur gewezen wordt. Aan de andere kant kun je beargumenteren dat dit juist zijn charmes zijn. Zeker als je het uiterst puristische karakter en zijn prijskaartje van 690.000 euro meerekent, zullen er vast genoeg liefhebbers zijn die een Edonis in hun garage willen zien staan. Aangezien er slechts 15 chassis over zijn, zou het met niet verbazen als ze binnen een mum van tijd uitverkocht zijn.