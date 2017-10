Dit is de Mitsubishi e-Volution Concept

In de aanloop naar de Tokyo Motor Show presenteert het merk met de diamantjes een nieuwe EV die tjokvol moderne technieken zit.

e-Volution Concept is de naam en het gaat om een elektrische SUV met AWD. Het apparaat wordt aangedreven door een drietal elektromotoren waarvan er eentje bestemd is voor de vooras. De andere twee motoren nemen de achteras voor hun rekening. Door deze setup is bovendien een vorm van Active Yaw Control mogelijk door middel van torque vectoring. De wielen worden hierbij individueel aangestuurd op basis van de hoeveelheid grip en stuurinput, om zo het weggedrag te verbeteren.

Er is echter meer! Dankzij Artificial Intelligence (AI) wordt het wegdek gescand, zodat vering en demping kunnen worden aangepast op wat komen gaat. Het systeem “leest” bovendien de bestuurder om de auto zo nog beter af te stemmen op de omstandigheden. Hoe een en ander handen en voeten krijgt is nu nog gissen, maar we zijn erg benieuwd naar de werking van het systeem in de praktijk.

Naast alle technische gizmo’s geeft de e-Volution een aardig beeld van Mitsubishi’s toekomstige designtaal, die duidelijk sportiever en strakker is dan het huidige familiegezicht. Toch is de e-Volution aardig herkenbaar als Mitsubishi, of in elk geval als Japanse auto. De officiële onthulling volgt later deze maand, waar de e-Volution naast de Eclipse Cross SUV z’n opwachting maakt.