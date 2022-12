De mooiste BMW M4 op je scherm (en ja, dat kan)

Is dit de mooiste BMW M4? Het lijkt er wel op…

Er is al veel geschreven over de neus van de BMW M4 (die de BMW M3 ook heeft). En nee, het is niet een gevalletje Stockholm-syndroom dat we de neus missen als we ‘m niet zien. Maar het begint wel degelijk een tikkeltje te wennen. Een belangrijk aspect is de kleur en configuratie van de auto.

De M4 werd destijds geïntroduceerd in de kleur ‘M Sao Paulo Gelb’ met een ‘Yas Marina Blau’-interieur en druk vormgegeven 826M-velgen. Zeer origineel, maar misschien was het simpelweg te veel van het goede. Alles schreeuwde om aandacht en niet altijd op de positieve manier. Dus wat te doen?

Is dit de mooiste BMW M4?

Nou, we krijgen deze foto’s van KW Automotive doorgestuurd en nu zien we hoe het ook kan. De platen zijn er om de nieuwe KW V4 Clubsport-schroefset te presenteren die leverbaar is voor de BMW M4 (en de M3). Deze is ontwikkeld specifiek met trackdays in het achterhoofd. Ook hebben ze deze set speciaal bedacht voor de BMW M4 met achterwielaandrijving.

Volgens zijn makers is de KW V4 Clubsport-set bijna gelijk aan de onderdelen die ze leveren voor de M4 GT3-raceauto’s. Er is een wel een verschil qua instellingen voor de dempers. Dat kan bij de M4 GT3 op vijf manieren en bij de KW V4 Clubsport slechts op 2 manieren.

Klassiekere uitstraling

Maar het is de rest van de configuratie die ons wel aanspreekt. De M4 is namelijk donkergroen van kleur, waardoor de grille en andere details ietsje minder opvallen. In plaats van de zeer opvallende velgen van BMW zijn er BBS LM-velgen gemonteerd, een klassiek tweedelig wiel dat al jarenlang ongewijzigd in productie is. Het geeft de M4 een iets klassiekere uitstraling.

Het enige dingetje is de spoiler. Dat moet je ding zijn. Zo te zien is ‘ie afkomstig van AC Schnitzer en vervult ‘ie daadwerkelijk een functie. Met 510 pk zijn serieuze snelheden mogelijk, een beetje druk op de achteras is dan niet verkeerd. De onderdelen zijn per direct verkrijgbaar en absoluut niet goedkoop. Maar ja, dan heb je wel de mooiste BMW M4.

