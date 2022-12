Tiencilinder BMW M5 is niet de M5 die je verwacht

En trouwens ook niet de motor die je verwacht. Deze BMW M5 W10 (en nee, dat is geen tikfout) is de meest bijzondere occasion van de dag.

Als we zeggen dat we een BMW M5 met een tiencilinder kunnen presenteren, is dat op zich niks geks. BMW heeft namelijk een 5.0 liter V10 motor gebruikt om de M5 (E60/E61) aan te drijven. Een heerlijke motor mits je hem een beetje goed kon houden, maar wel eentje die niet rijp voor de toekomst was. Bij opvolger F10 werd het weer ‘gewoon’ een V8.

BMW M5 (E39) met tiencilinder

En eigenlijk zou een BMW M5 met tien cilinders van de generatie ervoor, de E39, je ook niet meer enorm verbazen in de huidige tijd. BMW-aficionado’s hebben zo’n beetje elke motorruil wel eens gerealiseerd, sterker nog: de S85B50 V10 uit de E60 M5 past in de motorruimte van een E30 3 Serie. Daarom is de occasion van vanavond eentje die wél een aardig ongebruikelijk verhaal heeft. Deze BMW M5 E39 heeft namelijk een W10. En dat is geen tikfout.

BMW M5 W10

Een W10, dus geen V10. Een motor in W-vorm wil eigenlijk precies zeggen wat het is, de cilinderbanken van twee V-motoren zijn zo aan elkaar gemaakt dat de banken een soort W vormen. Volkswagen gebruikte dit trucje veel in de vroege jaren ’00, van de W8 (die in de Passat heeft gelegen) tot de W12 (die in de Touareg, Phaeton en menig Bentley heeft gelegen) en zelfs de W16 van de Bugatti Veyron. Een W10 kwam er nooit en toch ligt die voorin deze BMW M5. En ja, het is een Volkswagen-blok en tevens ja, dit is geen schuurtjesproject. Hoe zit dit?

Ontwikkeling

Het is eigenlijk heel simpel. Ferdinand Piëch wees Dr. Wolfram Willeke aan om de krachtige motoren te ontwikkelen voor de toekomst (dit werden dus de W-motoren die we allemaal kennen). Je weet pas echt wat een motor doet qua prestaties, betrouwbaarheid en robuustheid als je hem in een auto legt. Volkswagen had zo rond 1998 niet iets in hun arsenaal waar je de motor in kon leggen zonder dat je de rest (chassis, ophanging, remmerij, versnellingsbak) grondig moet aanpassen. BMW had dat wel, de M5 dus. De S62B50 V8 werd bij het schroot gezet en er werd een W10 motor in deze BMW M5 gehangen.

Perfecte match

Passen doet het wel en de BMW M5 kan de kracht van de W10 ook prima aan. Piëch was in ieder geval onder de indruk, want de grote baas van VAG heeft de M5 een tijd gebruikt als dagelijks vervoer! Dat betekent niet alleen dat de motoren goedgekeurd waren, het betekent ook dat de BMW M5 met W10 een geniale motorruil is. Waar de M5 E39 normaliter 400 pk en 500 Nm levert, zorgde de W10 voor 500 pk en 550 Nm. Wel was de W10 een stuk zwaarder: een lege M5 weegt normaliter zo’n 1.700 kg, maar de versie met W10 weegt 1.836 kg. Een kleine opoffering.

Kopen

Bijna elk merk zal een groot arsenaal aan Frankenstein-auto’s als deze hebben, maar deze BMW M5 met W10 is uit het depot van VAG ontsnapt. Waarom en hoe wordt niet duidelijk, wel wordt duidelijk dat de M5 nu bij GDM Motors in België staat. En die willen er ook nog eens vanaf! Deze tiencilinder M5 avant la lettre ziet eruit als een reguliere E39 M5, met enkel een sticker om aan te duiden dat het een prototype is. Wat dit doet met de status wat betreft straatlegaal zijn, is niet bekend. Ook wordt de prijs alleen duidelijk als je bereid bent om een flink bedrag over te maken. Goedkoop zijn dit soort auto’s meestal niet. Interesse tonen kan in ieder geval op de website van GDM.

Met dank aan Maxime voor de tip!