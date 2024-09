Tweemaal Bentley maken dit waanzinnige huis tot de mooiste carport van Nederland.

Om maar meteen even kritisch af te trappen. Een carport is eigenlijk een beetje pauper. Tenminste, als je het over een miljoenenvilla hebt. Bij een prachtige woning, zeker zo aan het water, verwacht je op z’n minst een puike garage. Dat je auto’s buiten moeten slapen is pure armoede.

Huis aan de Vinkeveense Plassen

Er is wel een ondergrondse kelder, maar dat is geen autogarage. In plaats daarvan moeten de auto’s op het ruime terrein rondom de woning geparkeerd worden. Daar is ruimte zat, begrijp ons niet verkeerd. Volgens de advertentie op Funda is er een parkeermogelijkheid voor 13 auto’s. Genoeg voor het hele gezin plus aanhang.

De mooiste plekken zijn voor onder de carport. Daar staan je auto’s in principe veilig, een hagelbui zal ze niet treffen. Helemaal droog zullen ze het niet houden met een fikse storm in combinatie met regen. Het wagenpark van de huidige bewoners is niet verkeerd, met een duidelijk voorkeur voor het Britse Bentley.

Onder de ene carport treffen we een Flying Spur aan. Bij de andere carport zie je een Continental GTC staan. Not bad. Er staan nog wat burgerlijke auto’s op het terrein, daar hebben we het verder niet over.

De woonoppervlakte bedraagt 927 m² en het huis werd opgeleverd in 2002. Dat laatste zie je terug in de bouwstijl, het moet je ding zijn. Laten we zeggen dat Nederlandse huizen en kantoren halverwege de jaren negentig en in de jaren na 2000 niet helemaal tijdloos waren. Wat we doen modern vonden is nu toch een beetje tja, gedateerd. En ja, een beetje klagen over een huis op internet is lekker makkelijk. Weet ik ook wel.

Dit keer mag je de prijs raden, want de verkopende partij wil enkel de vraagprijs op aanvraag bekendmaken. Het ziet er allemaal waanzinnig uit. Met een binnenzwembad in huis voor de koudere dagen, op een mooie zomerdag spring je in de Vinkeveense Plassen. Of je pakt de boot uit het botenhuis en je gaat een stukje varen. Je hoeft je in elk geval niet te vervelen. Dat moge duidelijk zijn! Of toch liever een huis met een garage?