De mooiste F40 ter wereld gaat onder de hamer

Zeg nou zelf: dit is toch veel mooier dan Rosso Corsa?

Puristen zullen zeggen dat een Ferrari F40 altijd rood moet zijn, maar ondergetekende vindt eigenlijk iedere andere kleur gaver. Het is doodzonde dat ze af fabriek allemaal rood waren. Lichtblauw staat bijvoorbeeld verdraaid goed op een F40, zo bewijst dit exemplaar.

Ook deze auto begon zijn leven gewoon als een rode F40, en heeft deze kleur ook heel lang gehouden. Pas in 2023 werd de auto overgespoten in zijn huidige kleur: Azzurro Hyperion. Degene die dit heeft bedacht is een genie, want deze kleur staat waanzinnig op de F40.

De eigenaar was dus niet bang om zijn F40 te modificeren. Er is dan ook meer aangepast dan alleen de kleur. Zo is de auto voorzien van een versnellingsbak uit een F40 LM, een KW-onderstel inclusief liftkit, nieuwe Brembo-remmen en een Tubi-uitlaat. Deze F40 ziet er dus niet alleen fraai uit, maar is ook technisch naar een hoger plan getild. Je zou het bijna een restomod kunnen noemen.

Waar de F40 origineel knalrode stoelen had, zijn ze in dit exemplaar voorzien van donkerblauwe bekleding. Verder is het interieur gewoon origineel. Eerlijk is eerlijk: daar valt ook weinig eer aan te behalen. Alleen de airco heeft een upgrade gekregen. In eerste instantie had de F40 überhaupt geen airco, maar later werd dit een optie.

Deze unieke F40 stond op Brits kenteken, maar wordt in augustus geveild aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, tijdens Monterey Car Week. Veilinghuis RM Sotheby’s rekent op €2,2 tot €2,5 miljoen. Dat is aan de lage kant voor een F40, dus ze verwachten dat deze auto wel minder waard is dan een origineel exemplaar. Terwijl het nota bene de mooiste F40 ter wereld is.