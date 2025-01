Zwarte velgen op een F40, maken of kraken?

Zeg het maar: kan een F40 zwarte velgen hebben?

Een Ferrari F40 blijft natuurlijk een imposante wagen, maar we weten inmiddels wel hoe deze auto eruit ziet. In principe waren alle exemplaren die de fabriek verlieten hetzelfde. Daarom is het interessant om F40’s te zien die net even anders zijn dan anders. Of je dat ook mooi vindt is een tweede.

Of Interclassics staat een volledig standaard F40, maar ook eentje met zwarte velgen. Dat is natuurlijk voer voor discussie. Zwarte velgen zijn sowieso niet ieders smaak en onder een auto uit de jaren ’80 is het zeker discutabel.

We moeten er meteen bij zeggen dat het OZ-velgen zijn die ook onder F40 LM en GT zaten. De velgen zijn dus wel ‘period correct’. Dat geldt óók voor de zwarte kleur, al waren de velgen meestal zilver of wit. Overigens is het verder geen LM-conversie, de rest van de auto is gewoon standaard.

De auto is afkomstig van Movendi, die gevestigd is in Classic Remise Düsseldorf. Deze F40 staat nu te koop nadat deze sinds 2000 in het bezit was van dezelfde familie. Zij hebben er niet of nauwelijks mee gereden, want er staat maar 12.491 kilometer op de klok. Wat ‘ie moet kosten weten we helaas niet, de prijs is opvraag.