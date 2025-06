Deze woonboerderij heeft een verrassing in de woonkamer

Dit huis heeft geen garage, maar de auto kan wél binnen staan.

Sommige auto’s zijn zo mooi dat je er het liefst de hele dag naar zou willen kijken. Dat gaat niet als ‘ie in de garage staat, maar wat je ook kunt doen: je auto in de woonkamer parkeren. Dat zien we in deze aflevering van Fundablog.

Als we een huis behandelen hier op Autoblog is het meestal vanwege de riante en goedgevulde garage. Dat is hier echter niet het geval. Dit huis in Eelde heeft überhaupt geen garage. Daarom staat de auto van pure ellende maar in de woonkamer…

Een Skoda Octavia in de woonkamer zou geen gezicht zijn, maar in dit geval gaat het om een fraaie klassieker. Daar wordt je interieur natuurlijk alleen maar mooier van. Al denkt je vrouwelijke wederhelft daar misschien anders over.

De auto in kwestie is een Austin-Healey 3000 Mk3 uit 1967. We gokken dat je niet zomaar alle auto’s naar binnen kunt rijden, maar deze klassieke roadster past in ieder geval door de tuindeuren. In de video zien we buiten ook nog een leuk autootje staan, namelijk een klassieke Fiat Jolly.

Het gebrek aan een garage is natuurlijk een minpunt, maar verder is dit wel een heel leuk optrekje. Deze woonboerderij combineert een klassiek rieten dak, met moderne zwarte elementen en dakpannen. Binnenin zien we ook een leuke mix van modern en klassiek.

Dan nog even de cijfers: 2.912 cc, 150 pk, oh nee… we hadden het over het huis. Het huis dateert uit 1920, heeft een woonoppervlak van 351 vierkante meter en staat op perceel van 1.277 vierkante meter. De vraagprijs op Funda is net geen €1,3 miljoen.