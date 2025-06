Volkswagen viert 50 jaar Polo op een tegenvallende manier

Een speciale editie ter ere van 50 jaar Volkswagen Polo is hier, maar echt groots vieren valt tegen.

Op zich is Volkswagen de Polo zeker niet vergeten op zijn 50ste verjaardag. Meerdere nieuwsberichten, er is momenteel een expositie gaande met speciale Polo’s en recent nog maakte de Harlekin-kleurstelling een comeback voor een WRC-auto ter ere van 50 jaar Polo.

Naast de immer populaire Golf die vorig jaar zijn 50ste vierde, is de Polo minstens zo belangrijk (geweest) voor VW. Dus die mag nu in het zonnetje gezet worden en dat doet het merk met de Polo 50th Anniversary. En die ziet eruit als volgt, tromgeroffel:

Polo Edition 50

…ja, zo dus. Een grijze Polo. En als je het ons (helemaal ondergetekende als Volkswagen-fanboy) vraagt, valt dat ietsjes tegen. De Edition 50 heeft eigenlijk maar weinig wat een Polo niet standaard al heeft. De kleur, velgen en verdere exterieuraankleding zijn niet uniek voor de speciale editie. De Edition 50 biedt enkel instaplijsten en een B-stijl met ’50’ erop, that’s it.

Verder is het ‘gewoon’ een Volkswagen Polo ‘Style’, aangekleed met wat zaken waar je normaliter voor moet bijbetalen. De Edition 50 kost 1.995 euro meer dan een standaard Polo Style. In Nederland is die er niet meer, dus verwachten we dat de ‘Life Edition’ het meest vergelijkbaar is. Dan verwachten we dat de editie zo rond de 32 mille gaat liggen in ons land.

Alternatief

Goed, nu horen we je denken: wat had je dan gewild? Een revival van de Polo G40 gaat voor een tijdelijk verkrijgbaar model misschien wat ver (maar had sowieso kunnen scoren). En om die vraag te beantwoorden: verzin iets! Het is jammer dat de brainstormsessie ophield bij ‘we plakken wat badges op een grijze middenklasse Polo’. Je kan veel leuke dingen doen met een Polo. Bijna alles is goed, ook al lak je hem oranje om de CrossPolo te eren.

En Volkswagen kan dat. De Fire & Ice-editie van de ID.3 die vorig jaar gepresenteerd werd, laat zien wat Volkswagen kan als ze het echt willen. Nou is die direct wel heel heftig, maar een speciale Polo (die eens niet de Harlekin is) uit de mottenballen halen kan altijd. Groen met groene stoelen om de Colour Concept te eren, wederom, ik roep maar wat.

Of misschien verwachtten we te veel. Enfin, in Duitsland is de Edition 50 nu te bestellen, Nederland zal volgen. Alleen wanneer is nog even geheim.

Meer lezen? Dit was het bijzondere leven van de Volkswagen Polo (6N).