Mitsubishi kopieert Opel en brengt historische naam terug

Opel komt naar verluidt met een nieuwe Frontera op de markt. Mitsubishi volgt die trend en brengt een oude naam van een potente offroader terug als luxueuze SUV.

Het was een bijzonder nieuwtje: Opel lijkt de naam Frontera terug te willen brengen voor een nieuwe SUV. Nou is dit minder ‘naamsverloedering’ dan bijvoorbeeld Manta, maar een bonkige 4×4 wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet. Eerder een ietwat generieke SUV.

Mitsubishi

Mitsubishi zit in eenzelfde situatie. Het merk verontwaardigde vriend en vijand door de Eclipse te herintroduceren als crossover. Kies dan een naam die al hoorde bij een SUV-achtig model. Zoals Pajero. Nieuwsflits: naar verluidt zit Mitsubishi precies daar naar te kijken.

Pajero

Dat is een naam met historie, misschien wel meer dan je denkt. Oké, de auto zelf was ‘gewoon’ Mitsubishi’s manier om een dikke 4×4 aan te bieden. Een directe rivaal voor de Toyota Land Cruiser. Klassieke offroader layout met 4×4, beschikbaar als driedeurs en vijfdeurs, dat soort werk. Wij hebben tussen 1986 en 2018 vier generaties van de Pajero gezien.

Altijd geleverd als drie- en vijfdeurs, altijd de optie voor een reservewiel aan de buitenkant en altijd 4×4. De perfecte soort auto voor als je vaak zware trailers moet trekken. Toenemende druk op zware diesels met 4×4 heeft de Pajero de das omgedaan.

Versies

De Mitsubishi Pajero was echter veel meer. Er zijn veel derivaten van geweest, waaronder bijvoorbeeld mini-versies voor de Kei Car-regels in Japan of de compacte Pinin. Echt een hele familie, net als de Land Cruiser.

Sport

En dan was er nog de Pajero Sport. Dit model stond een trapje onder de ‘echte’ Pajero, zoals een Land Cruiser ‘Prado’ of Range Rover Sport.

De Mitsubishi Pajero Sport groeide uit tot een goedkope offroader die zijn basis (en later neus) deelde met de Mitsubishi Triton pickup, die wij dan weer kenden als L200. De Pajero Sport is nog steeds in productie, de ‘echte’ Pajero wordt sinds 2021 niet meer gemaakt. Deze heeft in Japan ook nog de Mitsubishi Challenger geheten, alsof Mitsubishi aldaar niet wil dat de auto geassocieerd wordt met de Pajero.

Dakar

Goed, Pajero is dus een naam die Mitsubishi al jaren in het assortiment had, maar de naam is om hele andere redenen historisch. De Sport heette in sommige markten Dakar. Dat klinkt optimistisch, maar Mitsubishi heeft de Dakar-rally eigen gemaakt.

De Pajero begon namelijk als rallyauto in 1983. In 1985 al pakte Mitsubishi hun eerste Dakar-overwinning met de Pajero Evolution.

Overwinningen in 1992 en 1993 volgden. In 1997 werd de Pajero Evolution opgevolgd door een volledig nieuw model, die in 1997 en 1998 weer de titel op zijn naam schreef.

In 2001 kwam er een bijzondere, bijna SUV-coupé die de Mitsubishi Pajero moest representeren in de Dakar-rally. Toen begon de dominantie pas echt: tussen 2001 en 2007 schreef Mitsubishi ALLE Dakar-overwinningen op hun naam. Met zeven jaar achter elkaar en twaalf overwinningen in totaal heeft de Mitsubishi Pajero het record van meeste Dakar-overwinningen in handen.

Straatversie

De meest bekende Pajero is ongetwijfeld de Pajero Evolution (V55W), maar dan de straatversie. Om mee te doen aan Dakar moesten er 2.500 straatauto’s gebouwd worden. Deze waren gebaseerd op de driedeurs Pajero en kregen een dikke bodykit, spoiler en niet geheel onbelangrijk een 280 pk sterke ‘6G74’ 3.5 liter V6.

Er zou in 2001 een straatversie komen van de bijzonder gestylede Pajero Evolution, maar deze was niet meer nodig voor homologatieregels. Dat bleef dus altijd bij een concept.

Rukker

En toch, als je aan Pajero denkt, denk je waarschijnlijk niet aan 12 Dakar-overwinningen en een onoverwinnelijke reputatie in de autosport. Je denkt waarschijnlijk aan het feit dat Pajero een wat ongemakkelijke naam bleek te zijn in Spaanssprekende landen. Pajero blijkt Spaans te zijn voor ‘rukker’. Oei. In Spaanssprekende landen en daardoor ook Noord-Amerika werd de Pajero daarom ‘Montero’ genoemd. In het VK heette de auto Mitsubishi Shogun, al is de reden daarvoor ons niet helemaal duidelijk.

Terugkeer

Enfin, de naam Pajero staat dus op de lijst om terug te keren, zo meldt BestCarWeb in Japan. Het is een wat wild gerucht, wat bij Mitsubishi uiteraard nog absoluut nergens bevestigt. Het zou gaan om een model boven de Outlander wat enkel als PHEV wordt verkocht. Het wordt een soort Range Rover van Mitsubishi, waar het zijn van een SUV belangrijker is dan het zijn van een keiharde offroader. De nieuwe Mitsubishi Pajero zou in 2027 verschijnen.

Geen directe concurrent van de Frontera dus, wel de terugkeer van een naam met historie. Of dit model ook naar Europa komt is nog niet bekend.