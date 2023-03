Warempel, SsangYong maakt een grote comeback!

Dat andere Koreaanse merk komt terug met een klapper: SsangYong verandert hun naam en keert terug!

Wanneer we kijken naar hoe Kia en Hyundai de wereld in hun greep hebben, zit je toch terug te kijken naar hoe de Koreanen vroeger niet echt geweldig waren. Hyundai Motor Company heeft dat echt van zich kunnen afschudden en dus heb je het altijd over ‘de Koreanen doen het geweldig’. Dan vergeet je vaak één merk: SsangYong. Laten we wel wezen, met designs als onderstaand is dat misschien maar goed ook.

SsangYong

Gekke designs, vooral een focus op (te) grote auto’s en in Nederland eigenlijk alleen maar relatief gezien een succesje omdat je met kolossen als de Musso, Rexton en Korando beresterke Mercedes diesel-techniek voor minder kreeg. Vanaf pak ‘m beet 15 jaar geleden liep het niet zo hard meer en als je nu een Tivoli tegenkomt is het een bijzonderheid. Die Koreanen hebben het dus niet zo ver geschopt als Hyundai, in Europa althans. Aan pogingen echter geen gebrek en dit keer is er weer een nieuw SsangYong op komst. Dit keer wordt echter alles anders.

KG Mobility

Het eerste bewijs daarvan is de naam. SsangYong is niet meer! Het merk verandert hun naam officieel in KG Mobility. We wouden zeggen “minder pakkend” maar het is niet zo dat SsangYong de makkelijkste was om te onthouden. Het moet gelijk allemaal gelikt overkomen met perszinnen als:

As an important actor in the field of smart mobility, KG Mobility is dedicated to improving the quality of life of people through its state-of-the-art products and services.

Ja, leuk, maar concreter wordt het met de auto’s die SsangYong, eh, KG Mobility op de markt wil brengen. Het gaat om drie concepts en één auto die we al in productievorm mogen aanschouwen. Die laatste is de Torres EVX.

KG Torres EVX

Eerlijk is eerlijk: de KG Torres EVX zoals deze dan voluit zou gaan heten, ziet er niet verkeerd uit. Het is -uiteraard- een volledig elektrische crossover, maar het design is best gelikt. Zeker niet meer de rampzalige lijnen die je in de vroege jaren ’00 hebt gezien op een SsangYong.

Technisch is het allemaal gesneden koek: de KG Torres EVX krijgt een 73 kWh groot accupakket mee dat een actieradius van 500 km (WLTP) moet realiseren. De elektromotoren op de vooras leveren 150 kW (204 pk). Prima, niet grensverleggend. Wel wordt gericht op een prijs van rond de 37.000 dollar, dat valt mee voor een e-SUV.

Wanneer de Torres EVX de Nederlandse dealers mag opfleuren is nog niet bekend, wel wordt bekend dat KG Mobility de auto ook in Europa wil lanceren. Dat moet ergens later dit jaar al gebeuren.

Concepts

Dan presenteert KG Mobility nog een rits concepts. De eerste is deze O100. Een auto die het front van de Torres combineert met een pick-up achterkant en een wat ruigere insteek.

Dat ruige komt ook terug in de F100, wat bijna een soort Hummer EV-front op een Bronco lijkt. Er zijn niet veel details over zowel de O100 als de F100, dus dit ene plaatje is alle info die we hebben. Een offroad-achtige insteek lijkt een grote rol te spelen.

De derde, de KR100, komt ons dan weer ietwat bekend voor. De Jeep-achtige voorkant met horizontale knipperlichten aan weerszijden van de koplampen lijken een hoedtik naar de derde generatie Korando. De naam KR100 lijkt dat te bevestigen. Wat KG Mobility wil gaan doen met dit drietal concepts is nog niet bekend.