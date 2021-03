De nieuwe 992 GT3 in een PTS Lamborghini-kleur - Autoblog.nl

Het is vermoedelijk de eerste 992 GT3 die door het Paint-To-Sample (PTS) programma van Porsche is gegaan.

Hoe was jouw weekend? Als je naam Andreas Preuninger is dan zit je op deze maandagmorgen nog te grijnzen. Met de onthulling van de GT3 achter de rug, mag meneer Preuninger lekker losgaan op de openbare weg in de kersverse Porsche GT. En dat doet hij in niet zomaar een exemplaar.

De 992 GT3 waar Preuninger mee op stap is betreft een auto die het Paint-To-Sample programma (PTS) van Porsche heeft doorlopen. Geen gekke rode, groene of blauwe kleur, maar een special kleurtje zilver. Fans van het Italiaanse merk van de stier hebben ongetwijfeld al gezien dat dit de kleur Azzuro Thetys is. Het oogt lekker clean in combinatie met de zilveren velgen.

De ideale auto om kilometers in het weekend mee te maken. Preuninger kan niet laten om foto’s te blijven delen op zijn Instagram, aldus de GT-topman. Ondanks de grote vleugel, de uitgesproken body en alle gaten voor koeling en luchtdoorstroming is zo’n 992 GT3 best schappelijk te noemen in het PTS zilver. Preuninger geeft in elk geval het goede voorbeeld aan de klanten van Porsche, want deze GT3 betreft er eentje met de handgeschakelde versnellingsbak. Score!

Fotocredit: Andy Preuninger via Instagram