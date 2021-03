Kekke kleur op Porsche 911 GT3 maakt extreem hebberig - Autoblog.nl

Een 911 GT3 in een kekke kleur…Hebb0n!1!! Hebb000000n!!1!!!!!!!

Als dino heb je het zwaar tegenwoordig in de autowereld. Alles heeft een turbo, of nog erger, is elektrisch. Als er nog een verbrandingsmotor in het vooronder ligt, dan is die modulair opgebouwd en liefst samen ontwikkeld met een ander concern. Er zijn geen Opel Corsa’s meer met een 1.0, 1.2, 1.4 en 1.6. Er zijn ook geen 3-Serie’s meer met een 2.2, 2.5 en 3.0. Bij BMW is bij de driepitters tot de zespitters elke cilinder even groot. Exoten als de Busso V6 en de Wankelmotoren van Mazda zijn vermoord door uitstootnormen.

Alles ziet er ook een beetje hetzelfde uit. De vormgeving van auto’s mét verbrandingsmotor wordt gedomineerd door voetgangersveiligheid wetten. Die dicteren dat de motorkap centimeters boven de motor moeten hangen. Daarom hebben alle C-segment hatchbacks dezelfde bolle toet. Bij EV’s dicteert de aerodynamica de vorm. Want zonder een goede Cw-waarde, is de actieradius stiekem vaak knaak. Daarom lijken al die elektrogebakjes op een tweede generatie Prius, of, zoals ik het pleeg te zien, op een teek die zich volgezogen heeft met bloed.

Het is, kortom, kommer en kwel. Maar gelukkig, hoeven wij ons nog net niet per se te beperken tot jaren ’80 klassiekers en jaren ’90 BMW’s. Er zijn namelijk nog een aantal laatsten der Mohikanen op de markt. De Mazda MX-5 bijvoorbeeld en de ‘Rari 812. Hoewel je bij de Ferrari ook al de flappy-pedal-gearbox door de vingers moet zien. Dat doe je echter met liefde voor de grande Italiaanse belezza. Doch misschien wel de gaafste nieuwe dino op de markt, is de Porsche 911 GT3.

We waren er namelijk even bang voor, maar Porsche heeft er toch voor gekozen de nieuwe GT3 ‘gewoon’ weer een atmosferische motor mee te geven. Met een inhoud van 4.0 liter schreeuwt het blok er (helaas wel door een Otto Partikel Filter) ruim 500 pk uit hoog in de toerenrange. Als je wil stuur je die pk’s via een ouderwets derde pedaal en pook naar de achterwielen. Als ik het geld zou hebben, zou de enige vraag nog zijn in welke kleur ik wilde bestellen…

Beter gezegd, in welke Paint-To-Sample kleur ik wilde bestellen. Dit kleurige fenomeen is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Lucratiever ook voor Porsche, want de prijs van zo’n apart likje verf is inmiddels fors duurder dan voorheen. Volgens de Porsche-fora moet je er een dikke 10.000 Ekkermannen voor neerleggen. Maar in mijn ogen is het alsnog een no-brainer. Als je dan toch zo’n gave auto koopt, maak ‘m dan ook een tikje extra uniek. Porsche GT-honcho Andreas Preuninger gaf laatst al het goede voorbeeld.

Champion Porsche uit het kleurrijke Florida helpt vast een beetje met de keuze. Zij hebben de nieuwe GT3 namelijk gerenderd in een aantal Paint-to-Sample kleurtjes, te weten Arena Red, Oak Green Metallic, Mintgreen en San Marino Blue. Zelf ben ik redelijk overtuigd van Arena Red. Doe mai die moahhhh. Welke kleur wil jij hebb0n? Laat het weten, in de comments!