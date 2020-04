De nieuwe Audi A3 Sedan is officieel onthuld!

We hebbend de compleet nieuwe Audi A3 in sedan-uitvoering voor je.

De nieuwe Audi A3 Sportback is onlangs geïntroduceerd op de ‘niet-Salon van Genève’. Dat was nog de luxe compacte middenklasser in ‘Sportback’-trim. Nu heeft Audi alle afbeeldingen en informatie prijs gegeven over de nieuwe Audi A3 sedan.

Keurig geproportioneerd

Laten we beginnen met het uiterlijk van de auto. De vorige generatie van de Audi A3 Sedan was namelijk een keurig geproportioneerde vierdeurs. Meestal ziet een C-segment sedan er nogal gekunsteld uit. Daar was met vorige generatie absoluut geen sprake van. Dat kwam mede door de flexibiliteit die het MQB-platform biedt. Daardoor kon met de achterwielen wat meer naar achteren plaatsen. Het resultaat: een heel ordentelijke sedan.

Evolutie

In principe is de nieuwe Audi A3 Sedan meer evolutie dan revolutie. Dat is natuurlijk volkomen logisch. Het eerste model viel heel erg goed in de smaak, dus waarom zou je er te veel aan veranderen? Of de nieuwe auto mooier is of niet, laten we graag aan jullie over. Maar het is wederom een evenwichtig ontwerp. Aerodynamisch gezien ging de auto erop vooruit, want de cW-waarde is nu 0,25.

Iets groter

De nieuwe Audi A3 Sedan is in vergelijking met zijn voorganger 4 hele centimeters langer (nu 4,50 meter), terwijl de wielbasis gelijk bleef. Wel is de breedte toegenomen met 2 centimeter (nu 1,82 meter). De hoogte is 1 centimeter meer dan voorheen (1,43 meter). De hoofdruimte nam iets toe (2 centimeter), mede doordat de stoelen 1 centimeter lager zit. Een verademing in een tijd dat autostoelen vaak hoger geplaatst worden.

Fully Connected

De nieuwe A3 Sedan is volgens Audi ‘fully connected’, zonder associaties op te willen roepen met FlabberTV (Hallo Deutschland, was gibt?). Het dashboard is gelijk aan de Sportback, net als alle mogelijke opties qua luxe en infotainment. Standaard zitten de meeste veiligheidsfeatures erop, maar je kan enorm veel opties bestellen.

Motoren

Dan de motoren. De nieuwe Audi A3 Sedan is leverbaar met diverse TFSI (benzine) en TDI (diesel) motoren. Deze hebben de inmiddels bekende doch verwarrende namen. De A3 35 TFSI heeft een 1.5 TSI Evo onder de kap, goed voor 150 pk. Je kan deze motor krijgen met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling, S Tronic genaamd. kies je voor de S Tronic-transmissie, dan is de auto meteen een Mild Hybrid, middels 48V-ondersteuning.

Diesel

De 2.0 TDI (35 TDI) levert 150 pk en heeft standaard de S Tronic-automaat. Wil je dieselen met een handbak, dan kan dat ook, maar moet je even wachten. De 2.0 TDI met 116 pk krijgt de zesbak, maar arriveert iets later bij de dealers. Dan is er ook een 1.0 TFSI (30 TFSI) met een driecilinder turbomotor.

Concurrentie

De compacte sedan is nu gemeengoed bij de premium Duitsers. De nieuwe Audi A3 Sedan zal concurreren met de BMW 2 Serie Gran Coupé, bijvoorbeeld. Mercedes-Benz heeft zelfs twee concurrenten, de A-Klasse Limousine (wat eigenlijk een sedan is) en CLA Coupé (wat eigenlijk ook een sedan is).

Levering

De voorverkoop van de nieuwe Audi A3 Sedan begint aan het einde van deze maand, de eerste levering zullen in de zomer plaatsvinden.