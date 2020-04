Tesla met schade: cabrio ‘gewoon’ rijdbaar

En niet onbelangrijk.. Hij blijkt aan de Supercharger te kunnen opladen

Men neemt een Tesla, gaat hiermee meermaals over de kop en Voilaaaa: een Tesla cabrio. De opvallende verschijning werd door de eigenaar op eBay aangeboden. Meneer besloot een lachwekkende video op te nemen om te bewijzen dat er niks mis is met de rijeigenschappen van zijn Tesla met schade.

Tesla met schade

De Tesla met schade heeft een flinke gewichtsbesparing ondergaan, wellicht gaat hij nu in minder dan 3,4 seconde naar de 100. Naast de vele deuken in de carrosserie van deze Model 3 Performance zit er ook een deuk in het accupakket. Desondanks kan de Tesla met schade nog gewoon met een Supercharger opgeladen worden.

Opladen kan worden uitgeschakeld

Dit valt opmerkelijk te noemen. Vanzelfsprekend staat in de voorwaarden van Tesla opgenomen dat auto’s die total loss zijn verklaard geen recht meer hebben op garantie. Later heeft Tesla ook bevestigd dat zij bij een Tesla met grote schade Supercharging permanent uit zullen schakelen. Zelfs het opladen bij derden kan door Musk op afstand worden uitgeschakeld. Bij bovenstaande meneer was dat duidelijk niet het geval.

“Tesla behoudt zich het recht voor om de Supercharging-functie uit te schakelen op elk voertuig waarvan wij denken dat het onveilig zou zijn. Als blijkt dat een voertuig is aangepast om Supercharging en / of snelladen via derden mogelijk te maken, kan Tesla juridische stappen ondernemen en schadevergoeding eisen. “ Niet-ondersteunende voertuigbeleid (Tesla)

Verhaal uit Nieuw-Zeeland

Niall Darwin uit Nieuw-Zeeland kwam wel van een koude kermis thuis toen hij een Tesla met schade kocht. De auto was door de verzekering afgeschreven. Niall knapte de Tesla met schade helemaal op. Tesla liet hem middels een brief weten dat hij de Supercharger weer kon gebruiken als de Tesla gekeurd was. Toch zette Tesla de mogelijkheid tot snelladen uit. Het bleek niet veilig. Nadat Niall een video op Youtube plaatste werd hem toch een langzame laadmogelijkheid aangeboden.

Niet ondersteund

Mocht je een Tesla met schade op de kop willen tikken wees dan gewaarschuwd. Tesla heeft het recht om de Supercharging-functie uit te zetten. Ook kan een Tesla met schade niet meer ondersteund worden en zo geen software-updates ontvangen. Het kan natuurlijk ook goed gaan zoals bij de Tesla ‘cabrio’.

Bron: Electrek en The Guardian