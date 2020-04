CBR: ‘Klaar om rijexamens af te leggen’

Als het even meezit met speciale folie tussen de kandidaat en examinator.

Vanwege corona neemt het CBR geen theorie- en praktijkexamens meer af. Oud Tweede Kamerlid Alexander Pechtold heeft het zwaar in zijn eerste jaar als CBR-directeur. Eerst puinruimen en dan nu de coronacrisis. Het CBR heeft inmiddels een achterstand van 180.000 theorie-en praktijkexamens. Toch blijft Pechtold positief. Als de coronamaatregelen versoepelen wil hij namelijk meteen van start gaan.

Theorie-examens

“We zijn helemaal ingericht op de anderhalvemetersamenleving en wat betreft de theorie-examens zullen we die afstand in acht nemen.” zei de Algemeen Directeur tegen de Telegraaf. De lokalen van het CBR zijn inmiddels zo ingericht dat er anderhalve meter afstand tussen de kandidaten zit. Alexander Pechtold verwacht dat de helft van de toetsen weer kan worden afgenomen.

Rijexamens

Voor rijexamens heeft het orgaan de zaakjes nog niet op orde. Volgens Pechtold wordt er namelijk nog getest met speciale folie tussen de kandidaat en de examinator. Deze folie zit vast in de auto gespannen. Door het gebruik van folie kan de examinator ingrijpen tijdens het rijexamen wanneer dit nodig is. De RDW en het RIVM moeten beiden nog goedkeuring geven voor deze nogal ‘creatieve oplossing’. Anderhalve meter afstand gaat het in de lesauto in ieder geval nooit worden.

Uitslagen en beroepsvervoer

De uitslagen van alle theorie-en rijexamens en toetsen waarvan de geldigheid verloopt tussen 16 maart en 1 juni blijven in ieder geval geldig t/m 1 december. Ook aan onze helden op de vrachtwagen denkt het CBR. Chauffeurs waarvan hun code 95 in deze periode verloopt mogen tot 1 juni door blijven rijden.

Vanavond meer duidelijkheid

Vanavond horen we of het kabinet de coronamaatregelen gaat verspoelen. De huidige maatregelen gelden t/m 28 april. Als de maatregelen versoepelen kan het CBR meteen van start gaan met theorie-examens. Of rijexamens dan ook weer door kunnen gaan hangt van de goedkeuring op de folie af.

Foto: Neppe AMG lesauto @autoblogger