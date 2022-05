Top 10 grote sportsedans met handbak

Dit zijn de 10 gaafste grote sportsedans die je met een handbak kon krijgen!

Er zijn op het moment maar weinig grote sportsedans met een handbak. De reden is vrij eenvoudig, automaten zijn beter. Dat niet alleen, de automaat is natuurlijk ook veel gewilder. Zelfs bij sportieve auto’s zie je dat de populariteit van de handbak zeer beperkt is, ondanks dat veel internationale YouTube-sterren de handbak de hemel inprijzen, is het gewoon een relikwie aan het worden.

Als het gaat om grote sportsedans, dan is de automaat al helemaal de nom. In veel gevallen werden die auto’s enkel en alleen geleerd met een automaat. Maar er zijn best wel wat grote sportsedans geweest met een handbak. We nemen er tien opvallende met met je door:

Lotus Carlton

1990

Misschien wel het prototype als je denkt aan grote sportsedans met handbak. We keken ook naar diverse Commodores, Senators en Omega’s. Maar de Lotus versie is en blijft het meest bijzonder. Lotus was onderdeel van General Motors rond deze tijd en dat leverde enkele bijzondere projecten op. De Lotus Carlton was een Opel Omega, maar dan op steroïden.

De motor was de bekende zes-in-lijn, maar dan uitgeboord tot 3.6 liter én voorzien van twee joekels van turbo’s. Qua koppel en vermogen was de Carlton bijna gelijk aan de Corvette ZR-1. Vandaar dat ook de Carlton die Tremec-handbak kreeg. Kenmerk van deze transmissie is de enorm lange zesde versnelling. De topsnelheid van 285 km/u haal je in zijn 5.

Jaguar XJ-R 4.0 Supercharged (X300)

1994

In de jaren ’90 propte je in een grote sedan een automaat, maar een handbak zag je ook wel eens. Dat was dan bijna zonder uitzondering op een instapmodel. Gewoon om de prijs laag te houden. Nu was de handbak in veel Duitse auto’s vrij normaal en prima door te verkopen. Maar bij een Jaguar XJ moest een automaat aanwezig zijn. De handbak was te krijgen op de instapper (de 3.2) of het topmodel, de XJR 4.0.

Dit gold alleen voor het pre-facelift model (X300 ipv X308). Dat houdt in dat je een epische 4-liter zes-in-lijn kreeg met een supercharger, een handbak en achterwielaandrijving. En dat alles met de gezelligheid van herensociëteit en een aristocratische uitstraling. Ondanks dat deze Jaguar een S-Klasse concurrent was, kon je er heerlijk mee spelen. Je kan ook achteraf de handbak inbouwen.

Maserati Quattroporte (AM337)

1995

We gaan verder met grote sportsedans met handbak met een Italiaanse schone. De Maserati Quattroporte van deze generatie is niet echt een goed begrepen auto. Iedereen vindt zijn opvolger veel mooier. Deze auto gaat (onterecht) nog een beetje gebukt onder het Biturbo-imago. Kwalitatief was deze auto al vele malen beter.

Helemaal toen de Evoluzione kwam, die door Ferrari ingrijpend werd verbeterd. De auto was leverbaar met drie motoren, alledrie een biturbo. Ook het topmodel, de Ottocilindri, had standaard een Getrag-zesbak. Op speciale bestelling kon je een viertraps automaat van ZF krijgen in je Maserati vierdeurs.

Volvo 850 R

1995

Even wat Zweeds bloed! In principe is een Volvo 850 met een handbak niet zo heel erg vreemd. Verreweg de meeste exemplaren in Nederland hebben die vertrouwde vijfbak. Maar bij de snellere en luxere modellen, kozen de eerste eigenaren in veel gevallen voor de automaat. Maar dat moet je juist niet doen. Die oude slushbox was namelijk hopeloos.

Niet dat de handbak een superfijne unit was (beetje hakerig, niet heel precies) maar de Volvo werd er sneller van. Zowel op de sprint als op topsnelheid was de versie met handbak sneller.

Dat kwam naast de extra overbrenging ook door het hogere vermogen (250 pk ipv 241 pk voor de automaat) en koppel (350 Nm voor de handbak, 300 voor de automaat).

BMW 740i Sport (E38)

1999

De BMW 7 Serie is een auto die je bij uitstek wil hebben met een automaat. Een grote relaxte sloep en een automaat gaan samen als Harry Mens en epische interpersoonlijke interacties. Maar een BMW mag toch ook wel een beetje sportief zijn? De laatste keer dat de Beiers dat deden, was met de E38. De BMW 740i Sport kon je namelijk met een handbak krijgen in de VS.

Deze auto wordt nog weleens als basis gebruikt voor een M5-swap. Nu was de 740i met zijn 4.4 liter V8 al geen stakker. Met 286 pk en 440 Nm was er meer dan voldoende voorwaartse drang. Dankzij het straffere onderstel, grotere wielen, sportzetels en de handbak werd de auto alleen maar leuker. Zie het als een iets relaxtere en ruimere E39 M5.

Audi S8 (D2)

2002

Als het gaat om grote sportsedans met een handbak, kom je al gauw op E-segment sedans uit. Een A6 of 5 Serie bijvoorbeeld. Audi heeft echter ook een F-segment sedan gemaakt met handbak. Die kon je krijgen op de meest eenvoudige uitvoeringen, de V6 met voorwielaandrijving. Maar het topmodel had óók een handbak. Het voordeel was dat de handbak een stuk sneller was.

Naast minder transmissieverliezen had je ook nog eens een extra overbrenging. Daarbij is het een extreem cool om een handbak te hebben in zo’n slagschip. In eerste instantie had de Audi S8 340 pk, maar na de facelift in 1999 kreeg de S8 een veertigkleps V8 met 360 pk. Ook de Audi S6 Plus (C4) en S6 (C5) hadden standaard deze zesbak.

Porsche Panamera S (970)

2009

Nog niet zo heel erg lang geleden kon je een moderne interpretatie van de E39 M5 kopen in de vorm van deze Porsche. Daarvoor moest je wel een paar opties aanvinken op de Panamera S: straffer onderstel, grotere wielen en de sportstoelen. Vervolgens was het van belang dat je niet de PDK-transmissie bestelde. Dat de V6 er met handbak was, kun je verwachten van een Duitse autofabrikant. Maar een V8 met handbak? Dat is zeldzaam.

Geregeld kijken we op mobile.de om een Porsche Panamera met handbak te vinden en heel af en toe komt er eentje voorbij. Volgens diverse media die in exact deze configuratie gereden hebben, rijdt het net als een E39 M5, alleen dan met een veel moderner interieur en meer ruimte. Makkelijker te driften dan een 911, wat wil een mens nog meer?

BMW M6 Gran Coupé (F06)

2012

In Nederland is de 6 Serie Gran Coupé nooit leverbaar geweest met een handbak. Maar in de VS zijn er een handjevol van gebouwd. Op speciale bestelling kon je namelijk een Getrag zesbak bestellen voor de BMW M6 Gran Coupé in plaats van de bekende automaat met dubbele koppeling. Destijds werd de versie helemaal afgebrand. Logisch, de automaat was heel erg goed en paste beter bij de motor.

Dat neemt niet weg dat dit achteraf gezien een heel bijzondere en obscure auto is. Let wel op als je gaat tunen, want de handbak kan aanzienlijk minder vermogen en met name koppel hebben dan de automaat. Maar hey, met 560 pk heb je niet zozeer extra vermogen nodig.

HSV GTSR W1 (GEN-F2)

2018

Chevrolet SS, Pontiac G8, Chevrolet Lumina SS, Holden Commodore SS, Vauxhall VXR8. De lijst van derivaten van deze topper is eindeloos. In principe zijn het allemaal briljante auto’s. Grote, ruime en degelijke sedans met een Corvette V8, handbak en achterwielaandrijving.

De laatste van de serie was de HSV GTSR W1. Een hele mond vol. In feite is het Camaro ZL-1 met twee deuren extra. De LSA motor is in dit geval goed voor 645 pk en 815 Nm aan koppel. De transmissie is een Tremec TR-060. Nog echt een auto voor mannen die geen honing eten maar op bijen kauwen.

Cadillac CT5-V Blackwing

2022

Er is op dit moment één grote sportsedan met handbak in productie. Opvallend genoeg is dat een Cadillac. Je weet wel, het merk dat ons slagschepen als de Fleetwood Brougham, DeVille en DTS gaf. Enorme ondersturende slagschepen met een waterbed als onderstel en fietspompen als schokdempers.

En juist dát merk maakt een snaarstrakke sportsedan met loeisterke V8 (670 pk) én een handgeschakelde zesbak. Je kunt optioneel kiezen voor een tientraps automaat die op alle manieren beter zal zijn. Maar leuker? Nee, dat niet.

Bonus: Hartge F1 (W124)

1988

Een bonusfeature in het lijstje met grote sportsedans met handbak! Het zal jullie zijn opgevallen dat er geen Mercedes in het rijtje staat. Dat klopt, want Mercedes is heel erg fan van de automaat. In tegenstelling tot Audi, Jaguar en BMW produceert Mercedes-benz al jaren zijn eigen transmissies. Ook voor andere merken, zo had de Porsche 928 een Mercedes automaat bijvoorbeeld.

De legendarische 500 E had uiteraard ook die transmissie. Maar er was ooit een W124 mét handbak en dat was deze! De basis is een gewone E-Klasse, maar de motor is een gekietelde M88/3. Een 3.5 liter zes-in-lijn van BMW. Ook de handbak in deze sportsedan is afkomstig van BMW, het is de bak uit de 6 Serie (E24).

