De nieuwe Batmobile wordt een old school muscle car

Op nieuwe beelden is de vleermuisauto al van alle kanten te bekijken.

De Batmobile kan gerekend worden tot de meest iconische fictieve auto’s. Het punt is wel: er is niet één Batmobile. In een nieuw stripboek, film of game ziet de Batmobile er vaak weer totaal anders uit. Dat geldt ook voor de nieuwe Batman film, die volgend jaar verschijnt.

De laatste keer dat er een Batmobile op de witte doek te zien was, was in de film Batman v Superman. Daarin was Ben Affleck’s vervoersmiddel een plat gevaarte met een lange motorkap. Zijn voorganger uit de Dark Knight-trilogie, de Tumbler, zag er een stuk robuuster uit: dat was een soort combinatie tussen een tank en een Lamborghini.

Volgend jaar krijgen we weer een nieuwe Batman en die krijgt ook weer een nieuw vervoersmiddel. De die-hard fans zullen het wellicht al lang gezien hebben, maar voor de rest: op het internet zijn beelden al gelekt. Deze Batmobile wordt weer wat anders: een regelrechte muscle car.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv — The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020

De auto doet sterk denken aan een 70s Dodge Charger. Qua daklijn in ieder geval. De voor- en achterkant zijn wat minder old school. Vooral de achterkant niet: die lijkt geïnspireerd te zijn op de ‘rear bumper delete’-trend. De auto heeft trouwens nog een Nederlands tintje, aangezien designer Andries van Overbeeke betrokken is bij het project.

Wie de nieuwe Batmobile in actie wil zien, zal nog even geduld moeten hebben. De première voor de film The Batman, met Robert Pattinson in de titelrol, staat namelijk pas gepland voor oktober 2021.

Foto: Een old school Charger, gespot door @E34M5Touring