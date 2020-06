Je kunt nu je eigen Lotus Evija samenstellen

De nieuwe configurator van de Lotus Evija laat je de gekste kleurencombinaties kiezen.

Er is helemaal niets mis met auto’s van Lotus, maar het is wel zo dat ze jarenlang dezelfde modellen recyclen. In juli vorig jaar kwam er dan eindelijk weer een volledig nieuw model. En wat voor één: een volledig elektrische hypercar met maar liefst 2.000 pk. Met deze Evija gooit Lotus het dus over een heel andere boeg.

Het design kon in ieder geval alvast op positieve reacties rekenen. Schuin van voren deed de Evija denken aan diverse andere hypercars, met name de LaFerrari en de Pininfarina Battista. Als je van achteren kijkt is het echter een geheel eigen ontwerp. Daar zien je namelijk twee gapende sleuven die doorlopen tot aan de zijkant. Deze worden omlijst door de achterlichten. Het is iets in de categorie ‘even wennen’, maar Lotus weet zich hiermee wel te onderscheiden.

De Evija werd geintroduceerd in een vrij ingetogen uitvoering: zilver met zilveren velgen. Hoe het design eruit zou zijn in andere kleuren was nog even de vraag. Het antwoord kun je nu zelf ontdekken. Lotus heeft namelijk speciaal voor de fans een configurator van de Evija online gezet.

Het is een vrij eenvoudige configurator, maar het leuke is wel dat je helemaal los kunt gaan met kleurencombinaties. Naast een basiskleur kun je namelijk ook een tweede accentkleur kiezen. Als je dat kiest wordt het binnenste van de ‘luchtkokers’ en de lagere gedeeltes van de motorkap in deze kleur uitgevoerd. Daar zijn hele interessante combinaties mee te creëren. Als je dat too much vindt kun je ook kiezen voor subtielere accenten. In dat geval gaat het om een pin stripe langs de splitter, side skirts en diffuser.

Zoals gewoonlijk hebben we de configurator zelf ook even uitgeprobeerd. We zijn gegaan voor een klassieke kleurencombinatie: Ardent Green (bij gebrek aan British Racing Green), met goudkleurige velgen en accenten in Solaris Yellow.

Popel je nu om zelf een Lotus Evija samen te stellen, surf dan vooral even naar de website van Lotus.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!