Gelekt: de nieuwe BMW M4 vol in beeld!

Met een zo mogelijk nog grotere grille.

We zijn nog maar nauwelijks bekomen van de normale BMW 4 Serie of de nieuwe M4 laat zich al zien. Dit kon twee kanten op gaan: óf het design is beter in balans op deze brute versie, óf de grille wordt nog prominenter. Wat is het geworden? Daar kunnen we nu over oordelen.

Vannacht is via Bimmerpost namelijk een foto gelekt waarop de nieuwe BMW M4 vol in beeld is te zien. Dit is de eerste keer dat we de auto zo zonder camouflage te zien krijgen. Uiteraard is er maar één vraag die er toe doet: hoe ziet de grille eruit? Oordeel zelf:

Geloof het of niet, maar het lijkt erop dat de grille nog groter is dan die van de reguliere 4 Serie. Optisch is de grille in ieder geval groter, door de afwezigheid van een omlijsting en een nummerplaat. Daarnaast hebben de nieren van de M4 een andere vorm, die meer op een zeshoek lijkt. Dit zagen we ook al op de (vermoedelijke) gelekte foto van de M3.

Clearest Leaked Look at G82 M4 Front Bumper / Fascia Design! https://t.co/I1NbFad4W8 pic.twitter.com/U6en0sj4Vc — BIMMERPOST (@bimmerpost) June 4, 2020

Naast de grille heeft de voorbumper ook een nieuw design gekregen. Er zijn nog wel elementen te zien van eerdere M-modellen, maar de ventilatieopeningen aan de zijkant zijn veel smaller geworden. De M4 onderscheidt zich verder van de normale 4 Serie met uitgeklopte wielkasten, groeven in de motorkap en velgen die lijken op die van de M4 Competition.

Er zijn ook al technische details van de nieuwe M4 bekend. De topversie van de 4 Serie zal niet minder dan 510 pk krijgen. Naast een versie achterwielaandrijving komt er een een vierwielaangedreven uitvoering. Het geluid kon je al horen in deze video.

Dit alles lijkt er op de te wijzen dat de onthulling zeer nabij is, maar toch duurt dat nog wel even. Markus Flasch, de CEO van BMW M, heeft namelijk laten weten dat de onthulling van de M3 en M4 in september zal plaats vinden.