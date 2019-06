BMW 2 Serie Tourer exit na één generatie

Dat zou wel heel snel zijn? Of kan het niet snel genoeg gaan?

Het midi-MPV segment was vroeger een van de meest populaire segmenten in Nederland en Europa. De Scenics, Zafira’s en Corolla Verso’s van deze wereld bleken niet aan te slepen. De combinatie van ‘sub D-segment’ kosten en bijna fullsize-MPV praktische mogelijkheden bleken immens populair. Helemaal met de zevenzits varianten.

De crossover heeft flink roet in het eten gegooid. Men heeft tegenwoordig liever een stoer en ruig uitziende SUV-achtige dan een MPV, waarvan de looks toch wat gedicteerd worden door het praktisch nut van de auto. Groot, beetje lomp en vrij vierkant. Maar ja, dat is hoe je binnenruimte creëert. Er zijn wel twee uitzonderingen. De Mercedes-Benz B-Klasse doet het helemaal niet verkeerd en ook de BMW 2 Serie Active Tourer (F45) en de zevenzits Gran Tourer (F46) verkopen behoorlijk goed, zeker in vergelijking met de concurrentie.

Met name die voorwielaangedreven 2 Serie is een doorn in het oog voor sommige BMW-fanaten. Die zien het liefst alles met een atmosferische zes-in-lijn, een handbak en achterwielaandrijving. Standaardaandrijving, zoals BMW het vroeger zo mooi noemde. Ondanks het vermeende succes, zou het weleens snel voorbij kunnen zijn met de compacte MPV’s van BMW. In een interview met het Britse AutoCar laat Peter Henrich (de product management vice-president van BMW) weten dat de BMW 2 Serie Tourer het uitstekend heeft gedaan om nieuwe klanten voor BMW binnen te halen. De 2 Serie is zeker niet de spannendste BMW, maar in het segment van de midi-MPV’s is het een uitstekend rijdend alternatief.

Betreft de nieuwe klanten, die zagen we aankomen. Een 218d Gran Tourer is een geweldige auto als je 4 kinderen plus een hoop bagage hebt mee te nemen, maar zakelijk er ook representatief bij wil rijden. En aanzienlijk goedkoper dan een X5. Henrich laat weten dat het toch de bedoeling is dat de 2 Serie Active Tourer en 2 Serie Gran Tourer klanten toch echt moeten gaan overstappen naar een SUV van BMW.

De reden waarom is echter opmerkelijk te noemen. Heinrich geeft namelijk aan dat de MPV’s niet meer passen bij hetgeen waar BMW inmiddels voor staat. Helaas wordt er niet doorgevraagd. Want was dat eigenlijk ook niet het geval toen de ‘Tourers’ werden geïntroduceerd? Mocht je een 2 Serie Tourer willen bestellen, vrees niet. De range is net voorzien van een facelift, dus de komende tijd kun je nog altijd bij BMW terecht voor zo’n kekke MPV.